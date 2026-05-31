Guyancourt est une ville nouvelle qui fait partie de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. À seulement 45 min de Paris, de très célèbres architectes ont œuvré : Ricardo Boffill, Manuel Núñez Yanowsky, André Wogenscky et même la sculptrice renommée Marta Pan. Pour vivre une escapade culturelle et insolite en Île-de-France, vous êtes au bon endroit.

À 45 min de Paris : l’essor des villes nouvelles

Pour comprendre pourquoi Vénus de Milo portent un immeuble à Guyancourt, prenons en compte l’essor des villes nouvelles dans les alentours de Paris. Dans les années 50-60, l’Île-de-France explose démographiquement. L’après-guerre et les Trente Glorieuses y sont pour beaucoup ! L’offre d’emploi foisonne, et il fait bon de se rapprocher de Paris. Après les traumatismes que la France a connus, on cherche le confort d’habitations modernes : l’objectif est de voyager dans le temps. La Cité Radieuse du Corbusier, située à Marseille, terminée en 1952, est un très bon exemple. Cet architecte de renom avait compris une chose fondamentale : il fallait reloger rapidement et bien ! Alors les maîtres-mots étaient : accessibilité, modernisme, béton armé et innovation.

Dans les alentours de Paris, on craint néanmoins que les grands ensembles soient surchargés et que les trajets soient interminables jusqu’à la capitale. Alors, on cherche à construire des villes nouvelles dites « complètes » autour de Paris ; avec des logements, de l’emploi, des commerces, des universités et des transports ! En somme : la Cité Radieuse du Corbusier, mais en plus vaste. Dans cette histoire, il y a un personnage principal à retenir : Paul Delouvrier. Cet homme a été nommé délégué général au District de la région parisienne entre 1961 et 1969, et a été surnommé « le père des villes nouvelles ». Ainsi, en 1965, le grand Schéma Directeur d’Aménagement de la Région Parisienne a été adopté. On a donc établi qu’il y aura 5 grandes villes nouvelles autour de Paris : Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Évry, Melun-Sénart et Saint-Quentin-en-Yvelines ! C’est ce dernier secteur qui nous intéresse, où l’architecture est toujours digne d’un film de science-fiction, ou d’un musée à ciel ouvert avec des Vénus de Milo…

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Des Vénus de Milo signées Manolo Nuñes-Yanowsky

Manolo Nuñes-Yanowsky est un architecte post-moderniste espagnol. Son travail s’inscrit dans la lignée du très célèbre Ricardo Bofill, qui a érigé les fameux espaces d’Abraxas, reconnus mondialement depuis Hunger Games. Notez également que Ricardo Bofill a travaillé pour Guyancourt, avec les impressionnantes « Arcades du Lac », que l’on surnomme « le Versailles du peuple ». Manuel Núñez Yanowsky, quant à lui, peut se vanter d’une culture vaste qui a favorisé son imagination sans limites ! Cet architecte est né en Ouzbékistan, et peut aussi se vanter d’origines russes et espagnoles. Ce fervent mélange l’a mené à rencontrer un maître en la matière de fantaisies illimitées : Salvador Dali. D’ailleurs, Manuel Núñez Yanowsky n’en était pas à son coup d’essai avec ces Vénus de Milo, car il est l’architecte du commissariat de l’avenue Daumesnil, où des anges immenses soutiennent le bâtiment. Nous vous conseillons d’admirer cette œuvre depuis la coulée verte du 12e arrondissement. Il est également celui qui a édifié les Arènes de Picasso à Noisy-le-Grand !

Les caryatides de Guyancourt surveillent les rues, et en vous dirigeant en-dessous, vous pourrez admirer des puits de lumière inattendus. Cette œuvre qui sort de l’ordinaire reste méconnue, et c’est bien cela qui crée son attrait. En dehors des sentiers battus, les Vénus de Milo de Manuel Núñez Yanowsky nous rappellent que les alentours de Paris ne manquent pas de piquant !

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Guyancourt : immeubles & parcs insolites

En des caryatides de Guyancourt, se trouve un parc qui cache d’autres surprises. On le nomme « le jardin des Gogottes ». Les Gogottes ne sont autre que des créatures magiques faisant partie de l’univers de l’éléphant Babar. Vous pourrez donc y admirer des sculptures qui représentent ces êtres inventés par Jean de Brunhoff, et construits par l’artiste Philolaos Tloupas.

Nous vous conseillons aussi de visiter la ville voisine : Montigny-le-Bretonneux. Vous pourrez y découvrir des immeubles en forme d’étoiles qui font face à l’immense Parc des Sources de la Bièvre. Les perspectives monumentales que vous pourrez admirer sont toutes signées Marta Pan; l’épouse d’André Wogenscky, qui a également travaillé de pair avec le Corbusier, pour le site de Firminy, classé à l’UNESCO.

La communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines est un véritable laboratoire à ciel ouvert, où des Gogottes de Babar partagent leur territoire avec des Vénus de Milo, et où le « Versailles du Peuple » est voisin d’immeubles en forme d’étoiles.

Les caryatides de Guyancourt, 14 Rue Franck Lloyd Wright, 78280 Guyancourt

Le Parvis des Sources,78180 Montigny-le-Bretonneux

Photo à la une : Les caryatides de Guyancourt renovées, situées à Saint-Quentin-en-Yvelines © Entreprise du bâtiment SPEBI 2017 – 2026