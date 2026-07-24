Ce sanctuaire insolite caché en pleine nature se trouve à 35 minutes du Puy du Fou

Le sanctuaire de La Salette fait partie de ces lieux devant lesquels on reste sans voix, tant on s’attend peu à trouver une telle construction ici ! Si nous avions déjà ressenti cela devant l’étonnante cathédrale Saint-Nicolas de Nice, avec ses splendides coupoles colorées, notre surprise est encore montée d’un cran devant cet ensemble spectaculaire qui ne ressemble à aucune autre, et se trouve, qui plus est, cachée en pleine nature. Situé à La Rabatelière, à environ 35 minutes du Puy du Fou, ce sanctuaire encore assez méconnu du grand public attire du monde mais pas les foules. On vous raconte cette visite insolite qui offre un moment hors du temps.

Un sanctuaire inspiré des Alpes

Le sanctuaire de La Salette intrigue autant par son esthétique que par l’histoire qui l’entoure. Pour comprendre l’origine de cet étonnant ensemble, il faut remonter au 19 septembre 1846. Ce jour-là, deux jeunes bergers affirment avoir vu la Vierge Marie près du village de La Salette-Fallavaux, situé dans les Alpes. L’apparition, reconnue quelques années plus tard par l’Église catholique, suscite une importante dévotion dans toute la France, jusqu’au cœur du bocage vendéen.

Nommé curé de La Rabatelière en 1873, l’abbé Élie Hillairet décide à son tour de rendre hommage à Notre-Dame de La Salette. Ce prêtre bâtisseur, à la personnalité bien trempée et parfois clivante, imagine un véritable parcours religieux sur le coteau qui domine la Petite Maine. Les premières scènes sont achevées en 1887, sur un terrain appartenant alors au comte de La Poëze, propriétaire du château voisin. Elles reproduisent les différentes étapes de l’apparition à travers des statues en fonte installées sur plusieurs niveaux.

Une ascension très symbolique

L’ensemble est riche et chaque détail ou presque possède une signification. Les escaliers et les allées en zigzag conduisent peu à peu vers les différentes saynètes, comme pour rappeler que le chemin menant au ciel n’est pas toujours le plus direct. Les statues représentent notamment la Vierge assise, puis s’adressant aux deux enfants avant de s’élever. Même sans être croyant, cette étonnante mise en scène à ciel ouvert ne laisse pas indifférent, entre jardin, théâtre religieux et architecture insolite.

Un peu plus loin, une rampe bordée de seize stèles forme le parcours du Rosaire. Les pèlerins s’arrêtaient devant chacune d’elles pour prier avant d’atteindre une tour de vingt mètres de haut, baptisée le « Triomphe de la Croix » et surmontée d’une croix de sept mètres. L’ensemble est principalement construit en briques rouges, un matériau alors très présent dans les environs grâce aux nombreuses briqueteries locales, associé au schiste extrait sur le plateau. Créneaux, tourelles et faux mâchicoulis donnent au monument un drôle d’air de petite forteresse médiévale perdue dans la végétation.

Une croix venue de Jérusalem

L’histoire du sanctuaire ne s’arrête pas là. Après un pèlerinage en Terre sainte, l’abbé Hillairet fait construire en 1893 une nouvelle chapelle au sommet du coteau pour accueillir une grande croix emmenée jusqu’à Jérusalem, puis rapportée en Vendée par les pèlerins. Avec son plan carré, ses tourelles, ses créneaux et ses meurtrières, l’édifice ressemble davantage à un donjon qu’à une chapelle traditionnelle. À l’intérieur, la croix domine une composition représentant la Foi et la Vendée, au milieu de symboles faisant notamment référence aux guerres de Vendée.

À son retour, la croix est acheminée jusqu’à la gare de L’Herbergement, située à une douzaine de kilomètres, puis portée en procession par les habitants jusqu’à La Rabatelière. Son installation, le 28 septembre 1893, aurait attiré entre 40 000 et 50 000 pèlerins ! Une affluence que l’on a du mal à imaginer aujourd’hui lorsque l’on déambule presque seul entre les cèdres, les palmiers et les vieilles briques. Inscrit aux Monuments historiques depuis 1998, le sanctuaire est aujourd’hui accessible librement et gratuitement. Si vous séjournez près du Puy du Fou ou explorez les environs, notamment du côté de l’impressionnant château de Tiffauges, ne manquez pas ce lieu aussi spectaculaire qu’inattendu, qui se trouve d’ailleurs sur plusieurs chemins de randonnée. Il mérite largement le détour.

Voir cette publication sur Instagram Ce sanctuaire insolite caché en pleine nature se trouve à 35 minutes du Puy du Fou, en Vendée ! 🤩

Un lieu vraiment étonnant à découvrir, inspiré du sanctuaire Notre-Dame de La Salette, situé dans les Alpes. L’accès est entièrement gratuit et des visites guidées passionnantes sont organisées réguliè…

Image en Une : Le sanctuaire de La Salette en Vendée © Gaëlle Roger

Le Sanctuaire de la Salette

La Salette – 85250 La Rabatelière

Des visites guidées sont proposées les mardis à 15h30 en été, réservation à l’avance par SMS au 07 81 59 41 44.

Des visites de groupe peuvent également être mises en place sur demande.

Dates des visites guidées 2026 : mardi 21 juillet, mardi 4 août, mardi 11 août, samedi 15 août et mardi 18 août 2026.

Mélina Hoffmann