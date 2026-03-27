Le train touristique le plus fréquenté de France mène à un glacier spectaculaire

Perché au cœur du massif du Mont-Blanc, un petit train rouge attire chaque année des foules impressionnantes. Direction Chamonix, pour embarquer à bord du mythique Train du Montenvers, une ligne centenaire qui mène à l’un des sites les plus spectaculaires des Alpes : la Mer de Glace, et s’impose en 2025 comme le train touristique le plus emprunté de France. Avec, au passage, l’un des plus beaux panoramas de l’Hexagone.

Une ascension spectaculaire au cœur des Alpes

Tout commence en gare de Chamonix. Le train à crémaillère rouge attend, immobile. Puis il entame une lente ascension à flanc de montagne. Très vite, la ville disparaît derrière vous. Dès les premiers instants, le décor donne le ton. Accroché à la montagne, le train grimpe, mètre après mètre. Les sapins défilent, les reliefs se dessinent, et déjà, l’air semble différent. En une vingtaine de minutes, il grimpe de plus de 800 mètres d’altitude, offrant aux voyageurs une vue imprenable sur les sommets enneigés et les forêts alpines.

À chaque virage, le paysage se dévoile un peu plus, jusqu’à couper littéralement le souffle. À bord, le temps semble ralentir. Inauguré en 1908, ce train n’est pas seulement un moyen de transport : le trajet fait partie de l’expérience. Avec ses wagons panoramiques et son allure rétro, il plonge les visiteurs dans une autre époque. Et le succès est au rendez-vous : en 2025, le Train du Montenvers est le train touristique le plus fréquenté de France.

À lire également : Le légendaire train Venice Simplon-Orient-Express va bientôt relier Paris à la côte amalfitaine

Le palmarès 2025 des trains touristiques dévoilé

Selon les données publiées par l’UNECTO, la fédération des chemins de fer touristiques et des musées ferroviaires, la ligne du Montenvers a accueilli 539 306 voyageurs au départ de Chamonix. Un chiffre qui confirme son immense popularité. À l’arrivée, à 1 913 mètres d’altitude, un panorama grandiose s’ouvre sur la Mer de Glace, mais aussi sur les mythiques sommets des Drus et des Grandes Jorasses. Dans ce classement national, le Train du Montenvers devance largement le Panoramique des Dômes, qui a attiré 387 288 visiteurs au sommet du puy de Dôme, ainsi que le célèbre train de la Rhune, avec 290 000 voyageurs au cœur du Pays basque.

Un podium dominé par les trains à crémaillère, qui signent d’ailleurs leur grand retour à des niveaux de fréquentation comparables à ceux d’avant la pandémie. Plus largement, ce palmarès témoigne de l’engouement des Français pour ces expériences insolites. « Ce classement démontre le dynamisme de l’ensemble des exploitations […] et l’intérêt des 4 millions de Français qui ont pris nos trains », souligne Claude Steinmetz, président de l’UNECTO, qui fédère aujourd’hui 115 chemins de fer touristiques à travers le pays.

Voici d’ailleurs le top 10 des trains touristiques les plus fréquentés en France en 2025 :

– Train du Montenvers – Mer de Glace (Haute-Savoie) : 539 306 voyageurs

– Panoramique des Dômes (Puy-de-Dôme) : 387 288 voyageurs

– Train de la Rhune (Pyrénées-Atlantiques) : 290 000 voyageurs

– Chemin de fer de la Baie de Somme (Somme) : 227 075 voyageurs

– Tramway du Mont-Blanc (Haute-Savoie) : 202 103 voyageurs

– Train du Vivarais (Ardèche) : 166 633 voyageurs

– Petit Train d’Artouste (Pyrénées-Atlantiques) : 145 747 voyageurs

– Chemin de fer du Creusot (Saône-et-Loire) : 91 000 voyageurs

– Tramway touristique de Saint-Trojan (Charente-Maritime) : 72 464 voyageurs

– Train des Mouettes et Seudre Océan Express (Charente-Maritime) : 50 937 voyageurs

À lire également : Un train vintage de retour sur les rails en direction de la Champagne

La Mer de Glace, joyau fragile des Alpes

Mais revenons au clou du spectacle. Une fois arrivé au Montenvers, la Mer de Glace s’étend sous les yeux des visiteurs. Ce gigantesque glacier, long de près de 7 kilomètres, fascine autant qu’il interroge. Car si sa beauté est indéniable, son recul rapide au fil des années rappelle aussi les effets très concrets du changement climatique. Pour atteindre la glace, il faut aujourd’hui descendre plusieurs centaines de marches, un détail qui en dit long sur son évolution. Sur place, plusieurs activités prolongent la visite. La célèbre grotte de glace, creusée chaque année dans le glacier, permet de pénétrer au cœur de la Mer de Glace. Sculptures translucides, reflets bleutés et silence presque irréel : l’expérience est aussi dépaysante qu’inoubliable. Le site propose également un musée retraçant l’histoire de l’alpinisme et de la vallée de Chamonix.

Accessible toute l’année, le Train du Montenvers séduit autant les touristes étrangers que les visiteurs français en quête de grand air. En hiver, le paysage se transforme en carte postale enneigée. En été, les sentiers environnants attirent randonneurs et amoureux de la montagne. À mi-chemin entre patrimoine, nature et aventure, cette escapade reste l’une des plus emblématiques des Alpes françaises. Comme le dit un proverbe indien : « Le voyage en train permet de ralentir le rythme d’un monde qui va trop vite. » Le Train du Montenvers, c’est un peu cela : une invitation à ralentir, à oublier la frénésie du quotidien, et à se laisser porter par la montée, le temps d’admirer l’un des paysages les plus saisissants des Alpes françaises.

À lire également : Un train de nuit de Paris vers les stations de ski des Alpes vient d’être lancé pour l’hiver

Image en Une : Train de Montenvers – mer de glace dans la vallée de Chamonix ©Salomé Abrial