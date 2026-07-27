En Bretagne, ce parc familial étonnant fait voyager à l’autre bout du monde

Pour être tout à fait honnêtes : on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie ranger Tropical Parc, et c’est probablement ce qui fait tout son charme. Jardin botanique, parc animalier, musée à ciel ouvert, voyage autour du monde, caverne d’Ali Baba, terrain de jeu pour les enfants… À Saint-Jacut-les-Pins, dans le Morbihan, ce lieu complètement dépaysant et insolite nous a réservé bien plus de surprises que prévu. Et derrière ses temples, ses plantes tropicales et ses drôles de pensionnaires se cache surtout une aventure familiale touchante, commencée il y a 40 ans.

Le pari fou d’un agriculteur

Au début des années 1980, difficile d’imaginer à quoi allait ressembler l’endroit aujourd’hui : Michel Gicquel élevait encore ses cochons à quelques mètres des deux premières expositions florales qu’il organisait dans l’ancienne ferme familiale ! Agriculteur-pépiniériste passionné, il sent alors l’intérêt grandissant du public pour les créations végétales et commence à présenter notamment des bonsaïs et des orchidées, en faisant venir sur place des agences de voyages. Petit à petit germe un pari assez fou : transformer la ferme en un lieu entièrement dédié à ses passions.

Un pari auquel personne ne croyait, et pourtant. Tropical Parc naît officiellement en 1986, et quarante ans plus tard, le parc accueille autour de 100 000 visiteurs chaque année ! Entre temps, ses fils et même son petit-fils ont rejoint l’aventure sans rien brader de l’esprit très artisanal qui donne son âme au parc. Habités par une même passion et une énergie intarissable, ils construisent, plantent, imaginent, apprennent de nouvelles techniques… et réfléchissent sans cesse à de nouvelles manières d’agrandir et d’enrichir le parc.

Un tour du monde en Bretagne

Et autant dire que la petite exposition florale des débuts a bien grandi ! Sur sept hectares, on passe aujourd’hui de la Thaïlande au Mexique, de l’Australie à la Chine, avant de se retrouver nez à nez avec un dinosaure dans une forêt préhistorique ! Le Jardin du Jurassique rassemble en effet près de 25 dinosaures animés grandeur nature au milieu de fougères arborescentes, cycas, ginkgos ou encore pins de Wollemi. C’est simple : on passe de surprise en surprise tout au long de la balade.

Car ici, on ne s’est pas contenté de planter quelques palmiers devant une pagode. Une bonne partie du charme de Tropical Parc tient justement au soin apporté aux décors, aux constructions et aux objets, qui ont tous leur petite histoire. Pour réaliser son superbe jardin chinois, la famille Gicquel nous a raconté s’être heurtée au coût particulièrement élevé d’un projet monté entièrement depuis la Chine. Michel Gicquel et son frère ont donc travaillé avec des artisans, fait venir différents éléments pièce par pièce puis participé eux-mêmes à leur montage en Bretagne. Une manière de faire qui résume plutôt bien l’esprit du lieu : beaucoup de curiosité, quelques paris un peu fous et une sacrée dose de débrouille.

L’Indonésie en plein Morbihan

Et l’histoire continue. Pour ses 40 ans, Tropical Parc s’est agrandi d’un hectare avec le Jardin de Ketut Wirta, inspiré de l’Indonésie et réalisé après deux années de travail avec des artisans de Bali, Java, Timor ou Lombok. On y découvre notamment quatre maisons traditionnelles du Timor, un grenier à riz balinais, une maison Toraja ou encore une impressionnante maison Joglo sculptée de 90 m². Sept stupas inspirés du temple de Borobudur et plus de 60 statues hindouistes complètent le décor, au milieu de palmiers, bambous, bassins et rizières en terrasses.

Certains savoir-faire ont même été appris directement sur place. La famille s’est notamment formée à la pose de fibre de palmier pour les toitures des maisons indonésiennes, tandis que différents éléments architecturaux ont été réalisés avec des artisans locaux avant d’être importés puis montés en Bretagne. Le résultat est franchement dépaysant, surtout lorsque l’on se rappelle que l’on se trouve toujours dans le Morbihan… ce que l’on se surprend, par moments, à oublier !

Le voyage passe aussi par une foule de petits détails que l’on prend plaisir à repérer. Du poivre du Sichuan et du thé poussent dans le parc, tandis que les ananas ont droit à un traitement assez inattendu : ils sont plantés à l’ombre car ils mûrissent trop vite lorsqu’ils sont exposés au soleil de Bretagne ! Les mauvaises langues n’ont qu’à bien se tenir ! Et lorsque l’on pense avoir fait le tour des curiosités, une serre, une collection de minéraux ou quelques objets venus d’ailleurs viennent encore relancer la visite. Une vraie caverne d’Ali Baba végétale et culturelle.

Tropical Parc : une histoire de famille

Mais ce qui nous a sans doute le plus touchés à Tropical Parc ne tient finalement ni aux temples ni aux plantes exotiques. C’est cette impression que tout ce que l’on voit raconte aussi l’histoire de ceux qui l’ont imaginé. Une histoire qu’ils prennent d’ailleurs plaisir à raconter eux-mêmes, tout en continuant à la faire vivre. On le découvre notamment lors du spectacle d’oiseaux, l’un des temps forts de la journée. Aras, grues, perruches et autres oiseaux tropicaux traversent le ciel au-dessus du public tandis que plusieurs générations de la famille participent à la présentation : le propriétaire, son père, mais aussi son fils lors de notre visite, ce qui est particulièrement touchant.

Les oiseaux nous ont d’ailleurs été présentés sur place comme des animaux issus de sauvetages, dont beaucoup avaient passé une grande partie de leur vie en cage. Certains n’auraient ainsi plus la musculature nécessaire pour réellement reprendre leur envol, ce qui permettrait notamment à plusieurs d’entre eux d’évoluer librement ou semi-librement dans le parc. Une dimension qui ajoute encore un peu à ce mélange étonnant entre découverte, pédagogie et proximité avec les animaux.

Ainsi, ce qui s’apparentait il y a 40 ans à un pari fou a pris la forme d’un lieu où l’on vient s’émerveiller en famille et où l’on revient bien volontiers, que l’on aime les jardins et les plantes, les animaux, les voyages et les architectures venues d’ailleurs… ou les faux dinosaures qui ressemblent à des vrais ! Lors de notre visite, nous avons d’ailleurs croisé une habituée, venue seule se ressourcer grâce à son pass annuel. Et nous en ferions probablement autant si nous vivions à proximité de cet étonnant parc breton au supplément d’âme indéniable.

Tropical Parc

Laugarel

56220 Saint-Jacut-les-Pins

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Image en Une : Le jardin chinois de Tropical Parc, à Saint-Jacut-les-Pins dans le Morbihan © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann