Pourquoi une étoile est suspendue au-dessus de ce village perché de Provence ?

Falaises, eau turquoise, ruelles ensoleillées… Ici, la Provence se dévoile dans toute sa splendeur. Mais derrière ce décor saisissant se cache aussi un symbole mystérieux qui fascine depuis des siècles.

Un village entre lac, gorges et lavande

C’est dans un cadre assez exceptionnel, il faut le reconnaître, que se niche ce village. D’un côté, les falaises monumentales des Gorges du Verdon, de l’autre, les eaux bleu turquoise du Lac de Sainte-Croix, vaste étendue de 2 200 hectares devenue terrain de jeu estival pour la baignade, le kayak ou le pédalo. À quelques kilomètres, les champs de lavande du plateau de Valensole viennent compléter ce tableau sensoriel typiquement provençal.

Accroché à la montagne, le village semble sculpté dans la roche. Les maisons s’empilent entre deux falaises, traversées par le torrent de l’Adou qui serpente au cœur des ruelles, formant un amphithéâtre minéral spectaculaire. À chaque détour, les points de vue se succèdent : toits de tuiles roses, cascades, falaises abruptes et panoramas ouverts sur la vallée. Un village qui invite clairement à la flânerie.

Une mystérieuse étoile suspendue

Fondé au Ve siècle par des moines venus des îles de Lérins, le village s’est développé peu à peu autour de son monastère troglodytique, dont le nom latin « monasterium » est à l’origine de son appellation. L’église romane au clocher lombard du XIIe siècle, la chapelle perchée offrant un panorama vertigineux, les fontaines et les anciens lavoirs témoignent encore aujourd’hui de ce passé riche, entre foi, traditions et vie rurale provençale.

Mais ce qui fascine le plus les visiteurs, c’est cette étoile dorée suspendue à plus de 200 mètres au-dessus du village, accrochée à une chaîne longue de 135 mètres entre deux parois rocheuses. Ce symbole emblématique nourrit les légendes depuis des siècles. La plus célèbre raconte qu’un chevalier nommé Blacas, fait prisonnier lors des croisades, aurait promis d’offrir une étoile à la Vierge s’il revenait sain et sauf.

Mythe ou réalité, le mystère reste entier. Mais cette étoile est devenue l’âme de Moustiers-Sainte-Marie, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, son symbole le plus mystérieux et le plus photographié.

Moustiers-Sainte-Marie, l’un des Plus Beaux Villages de France

La renommée du village s’est construite autour d’un trésor artisanal : la faïence. Dès le XVIIe siècle, les ateliers locaux connaissent un véritable âge d’or et séduisent jusqu’aux grandes cours européennes grâce à leurs décors délicats, leurs motifs bleus et jaunes et leur finesse exceptionnelle. Aujourd’hui encore, une dizaine d’ateliers perpétuent ce savoir-faire unique. Le musée de la faïence retrace cette aventure artisanale à travers plus de 300 pièces, tandis que les boutiques du centre historique exposent des créations contemporaines inspirées des modèles anciens.

Mais, au-delà de sa céramique, Moustiers-Sainte-Marie incarne l’art de vivre provençal avec son marché coloré du mercredi matin, son miel de lavande, son huile d’olive de Haute-Provence, ses terrasses animées et ses restaurants gourmands. En été, les fêtes traditionnelles, concerts et événements animent les ruelles du village, pendant que les amateurs de nature alternent entre randonnées panoramiques, canyoning dans le Riou ou baignades dans le lac, et que les plus curieux optent pour une visite guidée, riche en découvertes, organisée par l’Office de Tourisme. Une destination qui a donc de quoi régaler toute la famille !

À lire également : Souvent confondu avec Colmar, ce village fortifié vient d’entrer parmi les Plus Beaux Villages de France

Image en Une : Village de Moustiers-Sainte-Marie en Provence © AdobeStock_Rolf

Mélina Hoffmann