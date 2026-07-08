5 raisons de visiter Bayeux même en l’absence de la tapisserie

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Bayeux est mondialement connu pour abriter la tapisserie médiévale qui lui a pris son nom, chef-d’œuvre d’une longueur de 69 mètres, contant la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Si celle-ci est actuellement prêtée au British Museum pendant la fermeture du musée de Bayeux pour travaux de rénovation, la ville normande garde un patrimoine riche qui vaut le détour. Voici 5 raisons de s’y rendre !

La cathédrale Notre-Dame

La ville de Bayeux a elle aussi sa cathédrale Notre-Dame ! Construit dès le XIe siècle, ce monument historique de 95 mètres de long est caractérisé par son style gothique normand et ses vestiges romans encore visibles, notamment dans la crypte médiévale richement décorée de fresques. L’édifice possède également deux tours occidentales, une tour-lanterne centrale et des vitraux colorés. Chaque été, la cathédrale est embellie par plusieurs spectacles projetant des créations visuelles monumentales sur son architecture.

La cité médiévale

Le passé médiéval de Bayeux s’observe dans son quartier historique ayant conservé ses rues pavées, ses maisons à colombages et ses échoppes d’artisans. Vous pouvez faire la visite en longeant la petite rivière de l’Aure en admirant ses moulins et ses lavoirs, puis continuer dans la ville et faire quelques emplettes aux marchés locaux proposant plusieurs spécialités normandes.

Le musée d’art et d’histoire Baron-Gérard

Si l’art et l’histoire vous intéressent, allez donc faire un tour au musée d’art et d’histoire Baron-Gérard. Installé dans l’ancien palais épiscopal et entièrement rénové en 2013, il jouxte la cathédrale Notre-Dame. Ses collections vous mèneront de la préhistoire au XXe siècle, grâce à 800 pièces archéologiques ou ethnographiques, plus de 2 500 porcelaines et dentelles et près de 600 œuvres d’artistes divers, comme Hugo Van der Goes, François Boucher, Jacques-Louis David, Gustave Caillebotte, ou Kees Van Dongen.

Le jardin botanique du XIXe siècle

Autre lieu remarquable : le jardin botanique de Bayeux datant du XIXe siècle. C’est à l’initiative des frères paysagistes Denis et Eugène Bülher que ce parc paysager a été conçu en 1859 en regroupant des centaines d’espèces végétales et d’arbres répartis sur une superficie de 2,6 hectares. Parmi eux, un hêtre pleureur âgé de plus de 140 ans, ce qui lui vaut le label “arbre remarquable de France”, et au jardin, un classement aux monuments naturels.



Bayeux, porte des plages du Débarquement

Aller à Bayeux, c’est aussi profiter des plages normandes ! Si la ville ne donne pas directement sur la mer, les premières étendues de sable ne s’aperçoivent qu’à une dizaine de kilomètres. C’est sur ce littoral que l’on se replonge dans les événements du Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Des vestiges du port artificiel d’Arromanches jusqu’à la pointe du Hoc, en passant par le célèbre cimetière américain d’Omaha Beach, vous aurez rendez-vous avec un épisode marquant de l’histoire du territoire. L’occasion aussi de respirer le grand air, faire une baignade, déguster du cidre et goûter quelques huîtres.

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Image à la une : © Ville de Bayeux