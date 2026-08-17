Un week-end à Avignon : nos coups de cœur et bonnes adresses

Avec son emblématique Palais des Papes, ses remparts, ses ruelles pleines de charme et ses nombreuses bonnes adresses, Avignon se prête particulièrement bien à une escapade de quelques jours. Nous y avons passé un week-end et testé plusieurs expériences, visites et adresses que l’on vous recommande pour découvrir la Cité des Papes sans courir partout.

Les incontournables d’Avignon

On ne se lasse pas d’arpenter Avignon à l’intérieur de ses remparts. Jolies places, longues ruelles étroites, nombreux musées, églises, petites boutiques pleines de charme ou encore statuettes de la Vierge qui apparaissent à chaque coin de rue sur les façades : la vieille ville se découvre particulièrement bien à pied. On vous conseille vivement de vous y perdre et de laisser votre regard glisser un peu partout. Une visite guidée est aussi une bonne manière d’en apprendre davantage sur son histoire et, surtout, de pouvoir pousser certaines portes que vous n’auriez sûrement pas remarquées… ou pas pu pousser seul. C’est notamment le cas de la bibliothèque Ceccano, nichée dans une ancienne demeure fortifiée du XIVe siècle, où l’on peut admirer au premier étage de superbes plafonds de bois peints d’époque.

Impossible évidemment de passer par Avignon sans visiter son monument le plus célèbre : le Palais des Papes. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, cet immense palais gothique construit au XIVe siècle est aussi impressionnant de l’extérieur que de l’intérieur. Résidence pontificale pendant près d’un siècle, il a vu se succéder sept papes puis deux antipapes durant le Grand Schisme d’Occident. On découvre notamment sa spectaculaire cour d’honneur, ses grandes salles et chapelles, ainsi que de superbes fresques, dont certaines réalisées par le peintre italien Matteo Giovannetti. Quelques espaces offrent également de très beaux points de vue sur Avignon et ses environs. Là encore, on vous conseille la visite guidée : entre intrigues, superstitions, complots et tentatives d’empoisonnement, l’histoire des papes à Avignon est loin d’avoir été de tout repos !

Ne manquez pas non plus les jardins du Palais avant de poursuivre, quelques mètres plus loin, jusqu’à un autre lieu que l’on apprécie tout particulièrement : le Jardin des Doms. Installé sur un rocher à une trentaine de mètres au-dessus du Rhône, ce jardin à l’anglaise offre une parenthèse paisible et verdoyante au cœur de la ville. Mais on y vient aussi pour les panoramas : vieille ville, monuments, Rhône, plaine environnante et, au loin, Mont-Ventoux se dévoilent depuis les hauteurs. C’est également un très bon endroit pour admirer le célèbre Pont d’Avignon, si vous n’avez pas le temps d’aller y danser !

Une découverte gourmande

Pour découvrir Avignon d’une manière un peu différente, on vous recommande vraiment de suivre Julien Dubief lors d’un Avignon Gourmet Tour. Nous avons testé le Taste of Avignon (85€), l’une des différentes formules proposées. L’expérience est très chouette : non seulement on découvre de bonnes adresses gourmandes et des artisans de la ville tout au long de la matinée, mais la balade permet aussi d’apprendre de nombreuses anecdotes et de traverser plusieurs jolis coins d’Avignon. Et il faut bien le dire, le guide y est pour beaucoup : aussi sympathique que drôle, Julien rend la visite particulièrement vivante, chaleureuse et conviviale.

Plusieurs arrêts ponctuent le parcours pour goûter différentes spécialités et produits locaux, avant un final aux Halles d’Avignon autour d’un déjeuner généreux composé de produits frais à partager avec le groupe. Une façon gourmande de découvrir la ville pendant 4 heures que l’on ne voit pas passer ! La visite est proposée toute l’année, en petits groupes.

Nos bonnes adresses à Avignon

Pour une pause dans la journée, direction la Maison de Fogasses, l’un de ces lieux auxquels on ne s’attend absolument pas. L’adresse est un peu cachée et, une fois la porte poussée, on entre dans une maison fantasque aux airs de cabinet de curiosités. On ne sait d’ailleurs pas trop, au début, si l’on peut vraiment continuer à s’y aventurer… mais n’hésitez surtout pas ! Après avoir traversé plusieurs espaces tous plus surprenants les uns que les autres, un petit tunnel de verdure mène vers un grand jardin privé, calme et verdoyant où se cache également un petit bar. Installé dans les canapés avec un café glacé ou un smoothie, on profite alors d’un véritable havre de paix en plein cœur d’Avignon. Un lieu insolite, à la fois romantique et poétique, qui donne immédiatement envie de venir s’y réfugier.

Pour dîner, difficile de trouver cadre plus spectaculaire que celui du Carré du Palais, installé au pied du Palais des Papes. Cette élégante brasserie possède une grande terrasse où l’on peut dîner face au monument dans une atmosphère particulièrement agréable les soirs d’été. La carte fait la part belle aux produits frais et de saison, avec notamment des menus à 29€, 39€ et 49€ actuellement proposés. Le bar à vins permet aussi de grignoter différentes assiettes salées ou sucrées. Et bon à savoir pour les appétits décalés : l’adresse assure également un service en continu, pratique pour manger sans forcément regarder sa montre.

Enfin, pour dormir, nous avons posé nos valises à l’Hôtel de Cambis, pour lequel nous avons eu un vrai coup de cœur. Idéalement situé en plein centre-ville, à quelques minutes à pied de la gare Avignon Centre, il permet de déposer ses affaires en arrivant, puis de partir immédiatement explorer la ville. L’accueil est particulièrement chaleureux et les chambres, décorées avec soin dans de jolies tonalités pastel inspirées de l’univers du vin, sont aussi confortables que pleines de charme. C’est un hôtel très douillet, dans lequel on se sent immédiatement bien… et où l’on aurait volontiers envie de revenir.

Un week-end à Avignon permet déjà de découvrir les principaux incontournables, du Palais des Papes aux ruelles du centre historique, tout en profitant de quelques bonnes adresses. Facile à parcourir à pied, la Cité des Papes est ainsi une destination idéale pour une escapade de deux ou trois jours.

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Image en Une : Le pont Saint-Bénézet, célèbre Pont d’Avignon, sur le Rhône © laraslk / Adobe Stock

Mélina Hoffmann