Cette chapelle cachée dans une glacière du XVIIIe siècle pourrait bientôt ouvrir au public près de Paris

À Vanves, aux portes de Paris, se cachent deux étonnantes constructions témoignant de trois siècles d’histoire. Autrefois utilisées pour conserver de la glace naturelle, ces anciennes glacières ont été restaurées et l’une d’elles a même été transformée en chapelle ! Ce patrimoine insolite vient d’être récompensé par un prix national et pourrait prochainement accueillir des visiteurs.

Des glacières datant du XVIIIe siècle

Bien avant l’invention des réfrigérateurs, il fallait trouver des solutions ingénieuses pour conserver les aliments au frais. Au XVIIIe siècle, on utilisait notamment des glacières, d’étonnantes constructions semi-enterrées dans lesquelles on entreposait de la glace naturelle récoltée pendant l’hiver. Grâce à leur architecture et à leur isolation, celle-ci pouvait être conservée pendant plusieurs mois, parfois jusqu’à l’été ! C’est justement ce que l’on retrouve dans le parc Frédéric Pic, à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Sur les trois glacières qui y avaient été construites au XVIIIe siècle, seules deux sont parvenues jusqu’à nous.

Au XIXe siècle, l’une d’elles a même connu une transformation pour le moins inattendue, puisqu’elle est devenue une chapelle. En 1933, la Ville de Vanves rachète le parc, qui devient ensuite un jardin municipal ouvert à tous.

Une chapelle insolite bientôt accessible aux visiteurs ?

Longtemps méconnues, ces constructions historiques viennent de bénéficier d’une importante campagne de restauration. Les travaux ont notamment permis de retrouver leur volume semi-enterré d’origine, de restaurer les coupoles, les façades et les parements intérieurs, mais aussi de remettre en état la toiture de la nef de l’ancienne chapelle, les sols et les huisseries.

Un chantier minutieux qui vient d’être distingué à l’échelle nationale : la Ville de Vanves a reçu le prix spécial du jury des Rubans du Patrimoine 2026, un concours récompensant les plus belles opérations de restauration du patrimoine bâti. Une reconnaissance supplémentaire pour ces glacières, déjà labellisées « Patrimoine d’intérêt régional » en 2024. Et bonne nouvelle, l’ancienne chapelle a vocation à retrouver une vie culturelle, et pourrait, à terme, accueillir des visites, concerts, lectures ou encore des ateliers pour enfants. Pour l’heure, aucune date d’ouverture n’a toutefois été annoncée. En attendant d’en savoir davantage, le parc Frédéric Pic reste une jolie promenade à découvrir aux portes de Paris.

Glacières du parc Frédéric Pic

Vanves (Hauts-de-Seine, 92)

Parc municipal ouvert au public