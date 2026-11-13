Le Bataclan, 160 ans d’histoire au cœur de Paris

Ce vendredi, 11 ans après, on se souvient. On se souvient de cette nuit du 13 au 14 novembre 2015, lorsque la France fut frappée par une série d’attentats terroristes qui ont coûté la vie à 130 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Parmi les lieux à jamais associés à cette date, le Bataclan occupe une place particulière. Pourtant, derrière l’image de cette salle devenue symbole du 13 novembre se cache une histoire bien plus ancienne. ZigZag vous raconte l’histoire de ce lieu qui a connu mille vies et auquel la devise de Paris, « Fluctuat nec mergitur » (il est battu par les flots, mais ne sombre pas), pourrait presque servir de devise. Car, des tourments aux renaissances, le Bataclan n’a cessé de se réinventer depuis plus de 160 ans.

Le Bataclan, une étonnante pagode chinoise…

Si son nom fait aujourd’hui forcément écho au 13 novembre 2015, le Bataclan est pourtant bien plus que le théâtre d’un jour tragique. Depuis plus de 160 ans, cette salle emblématique du boulevard Voltaire a connu mille vies et s’est toujours adaptée aux goûts des Parisiens. C’est en 1864 que l’architecte Charles Duval édifie cet étonnant bâtiment, alors baptisé « Grand Café Chinois-Théâtre Ba-Ta-Clan », en référence à une opérette de Jacques Offenbach. Avec ses inspirations de pagode chinoise, ses façades colorées et son décor exotique, le lieu entend se démarquer des nombreux cafés-concerts qui fleurissent alors dans la capitale. Inauguré le 3 février 1865, le Bataclan propose au rez-de-chaussée un café et une salle de spectacle, tandis qu’un grand dancing prend place à l’étage. On y vient pour écouter des concerts, assister à des vaudevilles, danser, boire un verre ou jouer au billard.

…devenue salle mythique

Au fil des années, le lieu accueille également des revues, des opérettes et de grands noms du spectacle, de Buffalo Bill à Mistinguett, en passant par Aristide Bruant, Maurice Chevalier ou Raimu. Après la Première Guerre mondiale, le Bataclan change encore de visage : il devient cinéma en 1926, retrouve brièvement le théâtre, puis revient au cinéma parlant en 1932. Un incendie et plusieurs transformations viennent ensuite modifier le bâtiment, avant la fermeture du cinéma à la fin des années 1960. Mais le Bataclan n’a décidément pas dit son dernier mot : en 1969, il renaît avec un concert du groupe britannique Soft Machine et entame alors une nouvelle vie placée sous le signe du rock. The Velvet Underground, Roxy Music, Genesis, Talking Heads, Iron Maiden, Motörhead, The Cure et bien d’autres artistes foulent sa scène. Dans les années 1980, le lieu s’ouvre également au hip-hop et aux nouvelles cultures urbaines, avant de devenir dans les années 1990 un haut lieu de la nuit parisienne grâce notamment aux soirées organisées par David et Cathy Guetta. Après les concerts, la salle se transforme alors en discothèque et accueille jusqu’au bout de la nuit danseurs et noctambules. Une histoire mouvementée qui explique sans doute pourquoi le Bataclan est encore aujourd’hui l’une des salles les plus emblématiques de Paris.

13 novembre 2015, une nuit qui bouleverse l’histoire du Bataclan

Le 13 novembre 2015, alors que le groupe américain Eagles of Death Metal se produit sur scène, le Bataclan est frappé par une attaque terroriste. Quatre-vingt-dix personnes perdent la vie dans la salle ce soir-là, tandis que Paris et Saint-Denis sont touchés par plusieurs attaques coordonnées. Cette nuit tragique bouleverse profondément la France et inscrit à jamais le nom du Bataclan dans la mémoire collective. Depuis, le lieu est devenu l’un des symboles des attentats du 13 novembre, mais aussi un espace de mémoire pour les victimes, leurs proches et toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Sur l’une des portes de la salle apparaît notamment une œuvre attribuée à Banksy, représentant une jeune fille en deuil. Dérobée en janvier 2019, elle sera retrouvée plusieurs années plus tard.

La petite fille triste ©Banksy

Sur la façade du Bataclan, une plaque en hommage aux victimes est également apposée depuis novembre 2016. Dans le square situé juste en face, une stèle érigée deux ans après les attentats porte quant à elle les noms des personnes décédées dans la salle de concert ce soir-là. À quelques pas de là, à l’arrière de l’Hôtel de Ville, le jardin mémoriel de la place Saint-Gervais offre également un lieu de recueillement en mémoire des victimes du 13-Novembre, mais aussi un espace de calme et d’apaisement, tourné vers la vie et la résilience. Car si le Bataclan n’oublie rien de cette nuit tragique, il a aussi fait le choix de continuer à vivre. Et de faire à nouveau résonner la musique entre ses murs, comme un pied de nez à ceux qui ont voulu la faire taire.

Un an après, le Bataclan rouvre ses portes

Moins d’un an après le drame, le Bataclan rouvre ses portes. Le 12 novembre 2016, la salle accueille un concert de Sting, organisé en hommage aux victimes et dont les bénéfices sont reversés à des associations. Dès les jours suivants, les concerts reprennent et la musique résonne de nouveau boulevard Voltaire.

Depuis, le Bataclan poursuit sa vocation de salle de spectacle et accueille une programmation éclectique, entre concerts, humour et événements culturels. Le lieu continue notamment de faire vivre les cultures urbaines avec des rendez-vous autour du hip-hop et du breakdance, tout en ouvrant ses portes à de nouvelles collaborations artistiques. Côté musique, la programmation des prochains mois fait notamment la part belle à Boy Harsher, attendu le 15 novembre, Paris Paloma, le 27 novembre, ou encore Adéla, qui investira la scène le 22 janvier 2027. Plus de 160 ans après son inauguration, le Bataclan reste donc fidèle à ce qui a toujours fait son identité : se réinventer sans cesse.

De la pagode chinoise du XIXème siècle à la salle mythique du boulevard Voltaire, des grandes heures du rock à la tragédie du 13 novembre, le Bataclan a traversé bien des époques et des épreuves. Onze ans après les attentats, son histoire reste indissociable de celle des victimes et de leurs proches, que Paris n’oublie pas. Mais elle raconte aussi celle d’un lieu qui a refusé de se taire, et qui reste associé aux moments de fête, de musique et de communion avec le public.

Infos pratiques :

Le Bataclan

Adresse : 50 Boulevard Voltaire 75011 Paris

La programmation

À lire également : Les meilleurs concerts à Paris en 2026 selon la rédac’

Photo de couverture : ©Laurent Caron / Hans Lucas