Il ne reste qu’une seule borne comme celle-ci à Paris

On passe souvent devant sans la voir : coincée dans un renfoncement de la rue de Sévigné, devant la caserne des sapeurs-pompiers du Marais, cette borne rouge semble tout droit sortie d’un vieux film. Ce n’est ni une boîte aux lettres, ni une bouche d’incendie, ni un simple élément décoratif… Il s’agit du dernier avertisseur public d’incendie encore visible dans la capitale, témoin d’un Paris sans téléphone portable ni numéro d’urgence !

Une borne rouge pour crier “au feu !”

Comment joindre rapidement les pompiers au XIXe siècle ? Dès 1886, Paris se voit doté de ces bornes d’alerte rouges. En cas de feu, il faut courir jusqu’à l’un de ces « avertisseurs publics d’incendie« , briser la petite vitre, puis déclencher le système prévenant la caserne la plus proche.

Le dernier exemplaire à Paris

Avec l’événement du téléphone, ces bornes sont devenues obsolètes et ont commencé à disparaître dans les années 1970. Cependant, un modèle de 1947 a été conservé et se trouve désormais dans la rue de Sévigné. Il ne sert plus, mais il demeure là comme un petit monument du quotidien : un mobilier urbain devenu objet de mémoire.

Pourquoi rue de Sévigné ?

Son emplacement n’a rien d’un hasard. La borne se trouve devant la caserne Sévigné, considérée comme l’une des plus anciennes casernes de pompiers de Paris. Elle s’inscrit dans l’histoire de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, créée sous Napoléon après le dramatique incendie de l’ambassade d’Autriche en 1810. Derrière cette façade discrète du Marais, on retrouve donc deux histoires superposées : celle d’un hôtel particulier aristocratique et celle de la sécurité moderne à Paris. La petite borne rouge prend alors tout son sens : elle n’est pas seulement un vestige technique, elle se tient à la porte d’un lieu qui incarne, depuis plus de deux siècles, la lutte contre le feu dans la capitale.

Aujourd’hui, elle intrigue les curieux, amuse les passants attentifs et fascine les amoureux du vieux Paris. Elle raconte une ville plus lente, plus matérielle, où l’alerte passait par un geste concret. Un Paris où, pour prévenir les pompiers, il fallait parfois courir dans la rue…

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