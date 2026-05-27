Pendant 118 ans, le courrier filait sous Paris dans des tubes à 40 km/h

Pendant 118 ans, sous les rues de Paris, des cylindres métalliques ont filé dans un dédale de tubes à 40 km/h pour livrer des lettres d’amour, rendez-vous d’affaires et messages urgents en moins d’une heure. Ce réseau pneumatique postal a disparu de la capitale le 30 mars 1984 à 17h précises. Mais avant de s’éteindre, il avait changé la vie des Parisiens… et peut-être même le cours de l’histoire.

Un service de courrier express sous Paris

L’objet était simple : une petite carte de couleur gris-bleu, d’où son surnom de « petit bleu » entré dans la langue courante et la littérature. Pour l’expédier, on se rendait dans l’un des 130 bureaux de poste raccordés au réseau, on payait un timbre spécial (deux à cinq fois le prix d’une lettre ordinaire) et on glissait son message dans un curseur, cette boîte cylindrique en métal conçue pour s’encastrer exactement dans les tubes souterrains de 6,5 centimètres de diamètre. Il était alors propulsé par la pression de l’air comprimé à travers des kilomètres de galeries, creusées dans les égouts et les tranchées de la capitale, puis remis en mains propres par un facteur qu’on appelait un « tubiste ».

Ce système ingénieux avait été lancé en 1866, sous Napoléon III, d’abord pour usage administratif uniquement. Ouvert aux particuliers le 1er mai 1879, il allait devenir, en quelques décennies, une institution parisienne. À son apogée, en 1933, le réseau comptait 427 kilomètres de tubes et acheminait plus de 10 millions de messages par an ! C’était alors le plus grand réseau pneumatique postal du monde.

L’ancêtre de l’e-mail

Ce que les Parisiens aimaient dans le petit bleu, c’était avant tout sa vitesse : de l’envoi à la réception, il ne s’écoulait en général pas plus d’une heure. Un rendez-vous fixé le matin pouvait ainsi être confirmé avant midi, une invitation à dîner lancée en début d’après-midi recevait une réponse avant le soir… À une époque où il n’y avait pas de téléphone généralisé ni de messagerie instantanée, c’était le seul moyen pour une communication rapide, quotidienne et personnelle. En somme, l’ancêtre du mail et du SMS.

Les milieux littéraires et artistiques en étaient de grands amateurs. Marcel Proust en parle d’ailleurs dans À la recherche du temps perdu : le narrateur envoie un petit bleu à Gilberte Swann, et Proust décrit avec une précision mélancolique le moment où il reconnaît à peine son écriture sur l’enveloppe, recouverte des cachets de la poste. Le pneumatique faisait en effet partie du quotidien de la bourgeoisie parisienne, au même titre que le fiacre ou le café.

Le petit bleu qui a changé l’Histoire

En mars 1896, un petit bleu ordinaire va pourtant jouer un rôle extraordinaire. Déchiré en 64 morceaux, récupéré dans les poubelles de l’ambassade d’Allemagne par une source du contre-espionnage français, le document est reconstitué par le commandant Picquart, alors chef de la section de statistique (autrement dit, des services secrets militaires). Le message, adressé au commandant Walsin-Esterhazy, révélait une correspondance entre un officier français et l’attaché militaire allemand…

Ce petit bleu fut la première pièce concrète établissant qu’Esterhazy, et non Dreyfus, était en contact avec l’Allemagne. Picquart en tira la conviction que l’homme condamné à l’île du Diable était innocent. On connaît la suite : l’affaire Dreyfus, le J’accuse de Zola, la révision du procès… Le tout, parti de ce fameux pneumatique intercepté.

La fin du réseau pneumatique parisien

Le réseau déclina progressivement après la Seconde Guerre mondiale, concurrencé d’abord par le téléphone, puis par le télécopieur. L’infrastructure vieillissait, les coûts de maintenance devenaient prohibitifs : le ministère des PTT annonça donc la fermeture pour le 30 mars 1984, et ce vendredi-là à 17h précises, le service s’arrêta. Les tubistes furent pour la plupart reclassés dans le tout nouveau service Postexpress.

Que reste-t-il aujourd’hui ? Des tronçons de tubes dorment encore dans les égouts parisiens, oubliés… Longtemps après la fermeture du réseau public, certains sites ont conservé leurs propres systèmes pneumatiques internes comme l’hôpital de la Salpêtrière, où les tubes continuaient d’acheminer des documents entre services bien après 1984. Une discrétion qui ressemble à la nature même du petit bleu : efficace, invisible, et profondément parisien.

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Crédit photo de une : Carte du réseau pneumatique de Paris en 1926 © Souce gallica.fr / Bibliothèque nationale de France