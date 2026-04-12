Ce caniveau parisien raconte 2000 ans d’histoire

Vous passez devant tous les jours sans y prêter attention : un mince filet d’eau longeant le trottoir et la chaussée pour disparaître dans une bouche d’égout. Et pourtant, ce simple caniveau est l’un des plus vieux témoins de l’Histoire de Paris ! Car derrière ce détail banal se cache l’une des infrastructures les plus anciennes d’Europe, un récit doublement millénaire, et un réseau que peu de villes au monde égalent aujourd’hui…

De la rigole romaine au cloaque médiéval

C’est à Lutèce que tout commence. Les fouilles archéologiques menées sur la montagne Sainte-Geneviève ont révélé des rues romaines bordées de fossés latéraux dès le règne d’Auguste, accompagnés de trottoirs et de dispositifs d’écoulement. Une organisation déjà structurée, pensée pour gérer les eaux de pluie, mais que les siècles médiévaux vont en partie faire disparaître. Au Moyen Âge, Paris est en effet souvent décrit comme une ville insalubre. En l’absence d’un réseau d’égouts généralisé, les rues pavées, sans trottoirs, sont creusées en leur centre d’un caniveau qui sert à évacuer à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Déchets domestiques, rejets artisanaux, boue et crottin s’y mêlent alors, et on peut facilement imaginer l’odeur !

Philippe Auguste et la lente transformation des rues

Une célèbre anecdote rapportée par les Chroniques de Saint-Denis raconte qu’à la fin du XIIe siècle, un jour de pluie, une puanteur insoutenable s’éleva des rues de Paris jusqu’au palais royal, poussant le roi Philippe Auguste au dégoût. Serait-ce l’origine de sa prise de conscience ? Sous son règne en tout cas, des mesures importantes sont engagées pour améliorer la voirie : pavage progressif des rues et aménagement de dispositifs d’écoulement.

Ces transformations restent cependant très lentes. Plusieurs siècles plus tard, une part importante des rues parisiennes n’est toujours pas pavée, preuve de l’ampleur du chantier…

Du caniveau central aux trottoirs modernes

Pendant des siècles, la configuration reste donc globalement la même : une chaussée en pente vers un caniveau central (qui a donné l’expression « tenir le haut du pavé » !) concentrant l’ensemble des eaux. Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que les rues sont repensées : la chaussée devient bombée, des trottoirs apparaissent, et les caniveaux migrent sur les côtés. Cette nouvelle organisation permet de mieux séparer piétons et circulation, tout en améliorant l’évacuation des eaux. Des bornes-fontaines sont alors installées et ouvertes régulièrement pour nettoyer les rues, l’eau devient un outil central de la propreté urbaine.

Haussmann, Belgrand et la révolution souterraine

Mais le véritable tournant intervient sous le Second Empire avec les grands travaux haussmanniens, lorsque Paris se dote d’un système d’assainissement moderne conçu par l’ingénieur Eugène Belgrand. Son idée est simple mais décisive : séparer les usages de l’eau. Un réseau est dédié à l’eau potable destinée aux habitants, et un autre transporte une eau non potable utilisée pour les services urbains (nettoyage des rues, arrosage, alimentation des espaces verts). Ce double réseau, particulièrement étendu à Paris, constitue l’un des systèmes les plus aboutis au monde pour éviter tout mélange entre eaux propres et eaux souillées !

Un réseau discret mais essentiel

Aujourd’hui encore, ce réseau non potable alimente des milliers de bouches de lavage réparties dans la capitale. L’eau, prélevée notamment dans la Seine et le canal de l’Ourcq, est traitée sommairement avant d’être utilisée pour l’entretien de la ville. Un héritage direct des innovations du XIXe siècle, toujours pleinement actif. En 2017, une étude scientifique a également révélé une réalité insoupçonnée : les caniveaux parisiens abritent une biodiversité étonnante. Des milliers d’espèces de micro-organismes, algues, champignons, bactéries, y forment des micro-écosystèmes participant à la dégradation de certains polluants présents dans les eaux de ruissellement, comme les hydrocarbures ou les particules issues du trafic. Le caniveau devient alors bien plus qu’un simple dispositif technique, c’est un milieu vivant.

Face aux enjeux climatiques, Paris fait aujourd’hui évoluer son modèle. L’objectif est de mieux gérer l’eau de pluie, en limitant son envoi vers les égouts et en favorisant son infiltration dans les sols. Des politiques de désimperméabilisation et de valorisation des eaux pluviales se développent alors. Pour découvrir cette histoire souterraine, le Musée des Égouts de Paris propose une immersion dans les galeries en activité sous la capitale, et l’exposition retrace l’évolution du système d’assainissement, des premiers aménagements jusqu’aux infrastructures modernes. Passionnant !

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Crédit photo de une : Rue Rollin, Paris 5e © LPLT