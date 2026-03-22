À quoi sert cette mystérieuse cheminée cachée au pied de la Tour Eiffel ?

La plupart des visiteurs passent devant cette tour de briques sans même lever les yeux. Et pourtant, elle se dresse à quelques dizaines de mètres de la Dame de Fer depuis 1889. Longtemps, sa silhouette insolite a nourri les spéculations : serait-ce un vestige du chantier, un ancien incinérateur, ou encore une installation liée aux expériences de télégraphie sans fil du général Ferrié ? Aujourd’hui, son véritable rôle est bien établi.

Une cheminée presque oubliée

Sans panneau explicatif, sans indication particulière, cette cheminée en briques rouges d’une douzaine de mètres de haut passe presque inaperçue… Située dans le jardin entre les piliers sud et ouest, côté quai Branly, elle est plus facile à repérer en hiver ou au début du printemps, lorsque la végétation est moins dense. En s’approchant, on remarque alors ses briques encore bien conservées et son couronnement décoratif en arcatures, qui lui donnent des airs de petite tour médiévale. Certains observateurs pensent même distinguer l’emplacement d’une ancienne ouverture désormais murée, attisant encore plus la curiosité !

Un élément clé du fonctionnement des premiers ascenseurs

Alors, à quoi sert-elle ? Dès l’inauguration de la Tour Eiffel en mai 1889, plusieurs ascenseurs permettent aux visiteurs d’accéder aux étages. À l’époque, ces équipements reposent sur un système hydraulique alimenté par plusieurs machines à vapeur au charbon, installées dans les piliers. Ces machines produisent d’importantes fumées, qu’il faut évacuer : pour cela, un long conduit souterrain d’une centaine de mètres est aménagé afin de rejeter les gaz à distance de la structure et du public. Il débouche sur cette cheminée en briques, construite à l’écart, dans les jardins.

Un vestige bien conservé

À partir de la fin des années 1890, les installations évoluent progressivement. De nouveaux équipements sont ajoutés, et l’électricité remplace peu à peu la vapeur pour faire fonctionner les ascenseurs. Ce tournant technique rend la cheminée inutile, pourtant, elle n’est jamais démolie… Sans doute parce qu’elle ne gêne pas, discrètement intégrée dans le paysage, et que sa destruction n’a jamais été jugée prioritaire. Elle devient ainsi, presque malgré elle, l’un des rares vestiges visibles des infrastructures techniques d’origine de la Tour Eiffel !

Témoin silencieux d’une époque où la Tour Eiffel fonctionnait grâce à la vapeur et au charbon, cette cheminée oubliée rappelle que le monument était aussi, à l’origine, une véritable prouesse technique.

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Crédit photo de une : La cheminée de la Tour Eiffel ©️ AxelleC