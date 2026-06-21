Pourquoi cette église francilienne ressemble à une immense pagode chinoise ?

Située à Épinay-sur-Seine, en région Île-de-France, l’église Notre-Dame-des-Missions détonne avec le paysage environnant. Son architecture, qui évoque les pagodes chinoises, a été construite en 1931 par Paul Tournon à l’occasion de l’Exposition coloniale.

Un vestige de l’Exposition coloniale

Lors de l’Exposition coloniale internationale de 1931, il est décidé de rendre hommage au rôle des missionnaires catholiques et protestants dans l’éducation de la nation française à travers les siècles. Dès 1929, un grand pavillon est alors construit durant deux années à la demande du maréchal Hubert Lyautey et de l’amiral Lucien Lacaze.

L’édifice est confié à l’architecte de l’archevêché, Paul Tournon, pour être uniquement présenté durant l’Exposition coloniale dans le bois de Vincennes. Mais conscients de sa valeur patrimoniale, les commanditaires ont souhaité le préserver en décidant de le transférer à Épinay-sur-Seine, au lieu-dit « le Cygne d’Enghien », projet qui s’inscrit dans l’Œuvre des Chantiers du Cardinal. Sa reconstruction est alors lancée dès 1932 en conservant les plans et les oeuvres qui le décoraient, mais en privilégiant cette fois une matière plus solide : le béton armé remplace désormais le bois.

Entre art annamite et Art déco

L’église Notre-Dame-des-Missions est l’un des derniers vestiges de l’Exposition coloniale de 1931, avec le Palais de la Porte Dorée. Sa diversité de styles architecturaux en fait un édifice unique en son genre, classé au titre des monuments historiques depuis 1994. Mélange d’art annamite et d’Art déco, sa façade est composée d’une grande rosace avec des briques aux verres colorés réalisée par la maître-verrier Marguerite Huré.

Les trois toits en tuiles et les ornements composés d’idéogrammes chinois lui donnent l’allure d’une pagode. On doit ce décor en grès vernissé au peintre Raymond Virac, inspiré par son récent voyage à Hanoï. Le clocher haut de 37 mètres rappelle, quant à lui, les minarets de l’Afrique équatoriale. Il est composé de quatre grandes statues symboliques censées représenter Les Quatre Races.

De riches décorations

L’intérieur de l’église vaut aussi le détour pour ses nombreuses décorations. On y trouve notamment des vitraux aux couleurs vives réalisés par Jean Hébert-Stevens. André Rinuy, Marguerite Huré et Pauline Peugniez qui représentent le Christ missionnaire, les apôtres qui évangélisent le monde et l’église qui porte le message jusqu’aux terres lointaines. Un groupe de sculptures de Raymond Delamarre et Anne-Marie Roux-Colas illustre aussi les Béatitudes, tandis qu’une douzaine de fresques retrace l’expansion du christianisme à travers les territoires et les siècles.

Église Notre-Dame-des-Missions

102 avenue Joffre, 93800 Épinay-sur-Seine

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