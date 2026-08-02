Erika Labrie : celle qui a épousé la tour Eiffel

La tour Eiffel a toujours eu beaucoup d’admirateur. De Las Vegas à la campagne Russe, on en retrouve de nombreuses répliques. Mais vous ne connaissez peut-être pas la folle histoire qui est arrivée à notre tour Eiffel nationale. En 2007, Erika Labrie, une habitantes des États-Unis d’Amérique méconnue, a épousé la dame de fer !

Erika Labrie : un amour unique

Erika Labrie était une ancienne membre de l’US Air Force : elle n’était donc pas une inconnue aux yeux de l’armée des États-Unis d’Amérique. Cette sportive de haut niveau, aussi connue pour son amour du tir à l’arc, c’était donné un objectif : faire connaître au grand public l’objectum-sexualité. Bien que ce terme puisse porter à sourire, il s’agit d’une réelle émotion ! Erika Labrie ressentait donc des liens affectifs et romantiques avec des objets inanimés. L’objectum-sexualité va donc au-delà de la simple attirance sexuelle ou du fétichisme. Erika insistait toujours lorsqu’elle en parlait : ses émotions n’étaient pas de l’ordre du fantasme.

Certes, cette orientation reste très rare et est très peu étudiée scientifiquement. Des chercheurs ont déjà proposé des liens avec l’autisme, la synesthésie ou certaines expériences de vie. À ce jour, aucune explication ne fait consensus, les hypothèses demeurent. Mais alors, pourquoi la tour Eiffel a été un coup de foudre pour Erika Labrie ? Selon l’ancienne pilote de l’US Air Force, la tour Eiffel a toujours été élégante, structurée : ses courbes sont parfaites.

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Un mariage avec la tour Eiffel

Concernant le mariage, une nuance importante s’impose : il ne s’agissait pas d’un cérémonie civile. En 2007, Erika Labrie organise une cérémonie d’engagement symbolique auprès de ses proches. Donc, aucun document officiel n’est signé et aucune administration française ne reconnaît cette union. Erika ne l’a jamais caché : cette cérémonie avait une valeur personnelle et pas juridique. En revanche, elle a entamé une démarche bien réelle par la suite, puisqu’elle a changé son nom : Erika Eiffel. Nous nous demandons quel aurait été son nom si la tour Eiffel avait été la « tour soleil », ce projet avorté dont on parle encore bien peu.

Il y a néanmoins un coup de tonnerre à cette affaire, puisque quelques années plus tard, Erika a expliqué avoir mis fin à sa relation avec la tour Eiffel. Elle a raconté qu’une grue de chantier était désormais l’élue de son cœur.

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De Paris… au monde entier

L’histoire rocambolesque d’Erika Eiffel (ou Labrie) est devenue célèbre entre 2008 et 2009, car de nombreuses émissions sensationnalistes ont raconté son aventure amoureuse. La plus connue se nommait tout simplement « Married to the Eiffel Tower ». Erika regretta d’ailleurs que toutes les émissions n’aient pas parlé de ses émotions, mais uniquement de l’aspect insolite de son amour. D’ailleurs, figurez-vous que d’autres personnes ont organisé des cérémonies symboliques avec des monuments. Le cas le plus célèbre est celui de la Suédoise Eija-Riitta. En 1979 elle organise un mariage avec le mur de Berlin et elle adoptera le nom « Berliner-Mauer » donc « mur de Berlin » en allemand. Lorsque le mur de Berlin a été détruit en 1989, Eija-Riitta raconte l’avoir vécu comme un véritable deuil. Qui sait, peut-être qu’une curieuse histoire d’amour naîtra de nouveau dans les années 2020 : l’avenir nous le dira. Pour le moment, seule Erika Eiffel Labrie a osé sceller son amour avec la tour Eiffel.

Photo à la une : Tour Eiffel depuis la Seine © AdobeStock Ekaterina