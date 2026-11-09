Grâce à un voyage au pôle Nord, les vitrines de Noël des Galeries Lafayette existent

Chaque hiver, c’est le même rituel boulevard Haussmann. Et on est sûr que vous avez hâte. En tout cas nous, ça nous rappelle des souvenirs d’enfance impérissables ! Les vitrines de Noël des Galeries Lafayette sont toujours aussi féeriques. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé « comment » et « pourquoi » ce spectacle existe-t-il ? On vous raconte les dessous de cette tradition, qui commencent par un voyage au pôle Nord !

1909 : une expédition au pôle Nord

À cette époque, Paris découvre les possibilités de l’électricité et les grands magasins rivalisent d’imagination pour attirer les passants. Cette année-là, le Bon Marché, concurrent historique des Galeries Lafayette, présente une attraction particulièrement originale. Le fabricant d’automates Gaston Descamps imagine une vitrine animée inspirée de l’expédition de l’Américain Robert Peary, qui affirme avoir atteint le pôle Nord en avril 1909 ! De quoi voyager, sans quitter Paris. Jadis, l’exploration polaire passionnait petits et grands, alors l’idée n’a fait qu’attirer les curieux.

Logique, les Galeries Lafayette suivent la tendance. D’ailleurs, l’enseigne est encore très jeune à ce moment-là. Fondée par deux cousins alsaciens, Théophile Bader et Alphonse Kahn, le grand magasin ouvre ses portes le 15 janvier 1894, dans une modeste boutique de 70 m² située rue La Fayette (eh oui, tout s’explique). Tout va très vite : moins de vingt ans plus tard, elle possède un immense magasin boulevard Haussmann, couronné en 1912 par sa célèbre coupole Art nouveau, conçue par l’architecte Ferdinand Chanut. Dès 1920, le magasin organise une fête annuelle pour ses employés et leurs enfants, avec un spectacle et un sapin installé sous la coupole. Les illuminations de façade deviennent de plus en plus impressionnantes durant les années 1920 et 1930. La magie de Noël est à l’œuvre, et tout ça grâce à une expédition au pôle Nord.

De vitrines à œuvres d’art après la guerre

À partir de 1945, chaque Noël s’organise autour d’un thème, confié à des artistes chargés de créer un univers original. Parmi les créateurs sollicités figurent Jean Effel, célèbre dessinateur de presse, Raymond Peynet, connu pour ses amoureux poétiques, ou encore le caricaturiste Albert Dubout. En sommes, du très beau monde. Les vitrines deviennent de véritables petites scènes de théâtre : animaux costumés, décors miniatures, personnages articulés et histoires féeriques prennent vie devant les passants.

En 1976, un journaliste du Monde décrit les préparatifs d’un spectacle consacré aux animaux. Pour recréer une forêt enneigée, plusieurs métiers sont mobilisés : paysagiste, décorateur, photographe, costumières, et même un spécialiste du mouvement intervient pour régler les gestes des personnages mécaniques. C’est une magie pensée par l’homme, et pour l’homme. À l’heure où nous travaillons de pair avec l’IA, ce spectacle nous rappelle que l’humanité évolue, mais qu’elle est toujours bien présente !

Après-guerre, le plus beau, c’est que ce spectacle est gratuit. Une générosité qui est commerciale, on ne va pas le cacher : en attirant les familles boulevard Haussmann, les grands magasins espèrent leur donner envie d’acheter.

Les vitrines des Galeries Lafayette aujourd’hui

Maintenant, il y a une autre vedette des périodes de Noël : le gigantesque sapin installé sous la coupole ! Cette tradition du grand sapin débute en 1976. Cette année, le magasin installe un arbre de 23 mètres de hauteur, réalisé avec quelque 400 m² d’aluminium ! Ce géant est presque aussi haut qu’un immeuble de huit étages. Depuis, toutes les éditions redoublent d’imagination pour que l’effet « wow » soit respecté ! En 1997, la créatrice britannique Vivienne Westwood est celle qui imagine le sapin, rien que ça ! En 2012, pour les cent ans de la coupole, les Galeries Lafayette s’associent à Louis Vuitton et au designer Hilton McConnico pour créer un arbre de 21 mètres orné de décorations Swarovski. Certains doivent aussi se souvenir du sapin monté à l’envers de 2014.

Concrètement, il faut plus d’un an pour préparer tous ces thèmes, et pour embaucher toutes les petites mains créatrices qui vont donner la vie à ces géants ! Alors maintenant : vous savez ce que cache l’histoire des vitrines et des automates de Noël des Galeries Lafayette.

Voir cette publication sur Instagram bonvoyagecleo le November 12, 2025: "La saison de Noël ne démarre vraiment pour moi qu’au moment où elles donnent le top départ… et c’est désormais chose faite ! ✨alors on en pense quoi de cette nouvelle édition ?

Depuis 1976, c’est une véritable tradition aux Galeries Lafayette Paris Haussmann : c…

Photo à la une : Les Galeries Lafayettes avec le thème » À l’heure de Noël » © Le Parisien