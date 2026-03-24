Ménilmontant, le quartier du 20e qui a oublié l’origine de son nom

À Paris, Ménilmontant est l’un des quartiers les plus vivants du 20e arrondissement, perché sur sa colline et chargé d’histoire. Son nom vient d’un vieux mot lié au “mauvais temps”, adouci au fil des siècles, alors même que le quartier a conservé une énergie populaire et créative. Time Out l’a même classé parmi les meilleurs quartiers du monde en 2025.

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Paris 1956

Photo by Robert Doisneau: Paris Menilmontant

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Ménilmontant, un quartier de Paris fidèle à lui-même

Paris a ses secrets bien gardés, et Ménilmontant en est un beau spécimen. Perché sur sa colline du 20e arrondissement, le quartier a tout du coin qu’on découvre par hasard et qu’on ne veut plus quitter. Time Out l’a classé 7e meilleur quartier du monde en 2025. Pas mal pour un quartier qu’on appelait « mauvais temps« .

Voir cette publication sur Instagram Roger Schall (Français, 1904-1995)

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Tout commence au IXe siècle, Ménilmontant était un domaine rural, un « mesnil », perché sur sa colline. Ce petit village alimentait Paris en eau potable grâce à son altitude. Vignobles, maisons de campagne, guinguettes où le vin coûtait beaucoup moins cher qu’en ville. Rousseau lui-même, était un habitué, apparemment adepte des soirées bien arrosées. En 1791, Claude Chappe y installe le tout premier télégraphe de France, encore un avantage de cette fameuse colline. Puis Haussmann arrive, annexe le village en 1860, et ce petit coin verdoyant devient le 20e arrondissement. Le chemin de fer s’installe, les usines suivent, le quartier devient ouvrier, populaire et révolté. Pendant la Commune de Paris, Ménilmontant est en première ligne, il paie un prix fort, mais il tient bon. C’est dans son ADN !

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Un quartier créatif nourri par son histoire

Au XXe siècle, les transformations urbaines redessinent Paris. Ménilmontant encaisse les coups, voit ses façades changer, ses rues se moderniser. Mais le quartier garde la tête haute, son caractère populaire, son âme ouvrière, cette identité culturelle forgée à la sueur de deux siècles entiers, tout ça reste intact. Et puis c’est au tour des artistes ! C’est dans ce quartier qu’Édith Piaf pousse sa première note, dans ces ruelles où la vie sentait la liberté. Charles Trenet y passe aussi une bonne partie de sa vie, comme tant d’autres qui ont trouvé, dans ce quartier perché, quelque chose que le reste de Paris n’avait pas. La période de l’avant-garde artistique a forgé Paris, et Paris en a gardé les fondations dans ce quartier !

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Après la pluie vient le beau temps

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Un soir entre amis , c’est du 20e qu’on peut voir tout Paris.

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Et son nom dans tout ça ? Ménilmontant vient de « mautemps ». On pourrait croire que c’est une référence à la dureté de la vie, paysans, ouvriers, révolutionnaires ; que c’était un quartier sombre, peut-être même dangereux. Mais on vous arrête tout de suite, rien à voir ! On parle simplement de météo, d’une colline exposée aux quatre vents, perchée très haut et battue par les rafales. Au XVIe siècle, on a adouci le mot, on en a fait « montant », plus élégant, moins météorologique. Le quartier a suivi le mouvement, Ménilmontant est toujours perché sur sa colline et les courants d’air sont toujours là, parfois accablants comme au premier jour. Mais quiconque connaît Paris comme sa poche sait ce que cache ce quartier : une âme créative, une énergie rare et tout ce qu’il faut pour alimenter les esprits rebelles ! Et c’est peut-être ça, le vrai secret de Ménilmontant : un quartier de Paris qui a gardé le vent, et surtout l’esprit.

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