Pourquoi les wagons du métro parisien sont historiquement verts ?

À Paris, on reconnaît immédiatement les wagons du métro à leur couleur verte. Mais si cette couleur remonte aux premières rames métalliques du réseau, elle n’a pas toujours été sa seule teinte… Initié avec la rame Sprague-Thomson en 1908, ce vert jade s’est toutefois imposé comme le code couleur de la RATP depuis 75 ans.

Le vert des Sprague-Thomson

Les wagons verts sont apparus au tout début du XXe siècle. Après l’incendie d’une rame en bois en 1903, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris réfléchit à renforcer la sécurité de son matériel. Elle développe alors les Sprague-Thomson, des voitures à caisse métallique, plus robustes et adaptées au trafic de plus en plus important. Les premières générations entrent en service en 1908 et, jusqu’en 1937, près de 2 800 voitures sont construites.

Mais ces rames ne sont pas uniformément vertes. La couleur permettait notamment de distinguer les classes : les voitures de deuxième classe étaient peintes en vert jade et équipées de banquettes en bois, tandis que celles de première classe étaient rouges et dotées de sièges en cuir. À une époque où la première classe existe encore dans le métro parisien, cette combinaison rouge et verte devient progressivement familière aux voyageurs.

Une couleur devenue référence

Si les Sprague-Thomson disparaissent dans les années 1980, le fameux vert jade de ses wagons est toutefois conservé. La couleur va d’ailleurs être progressivement associée à l’identité de l’entreprise qui exploite le réseau. La RATP, créée officiellement le 1er janvier 1949, reprend en effet cette couleur pour en faire son identité visuelle.

Cette association dépasse d’ailleurs les seules voitures. Les fameuses entrées de métro Guimard, emblème du paysage parisien, sont elles-mêmes recouvertes de vert. Les uniformes des agents ont eux aussi intégré différentes nuances de vert, notamment le vert bronze, qui renvoie au vert foncé couvrant les anciens matériels roulants. Et bien sûr, le logo actuel de la RATP, adopté en 1992, est entouré d’un cercle vert jade.

De nouvelles couleurs dans la palette

Le vert n’est toutefois pas la seule couleur des actuelles rames de métro. En effet, les nouvelles lignes qui se développent depuis plusieurs années avec le Grand Paris Express ont adopté des designs très différents, avec une palette variant entre le blanc, le gris ou le bleu. Mais si les teintes se diversifient au fil du temps, le vert reste néanmoins associé au patrimoine du métro parisien. En étant tout d’abord la couleur emblématique de la deuxième classe des voitures, cette couleur, symbolisant habituellement la sécurité et la sérénité, s’est donc imposée à la RATP et dans le Paris historique.

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