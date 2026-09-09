Les bouches de métro les plus singulières de Paris

Au-delà des célèbres stations imaginées par Hector Guimard, le métro parisien possède aussi quelques entrées singulières, entre architecture Art déco, imitation d’un amphithéâtre antique ou œuvre d’art contemporain. Parmi les 321 stations qui sont éparpillées dans la capitale, voici donc cinq bouches de métro qui détonnent !

1. Saint-Georges

Mise en service en 1911 sur la place Saint-Georges (9e), la station éponyme se distingue par ses deux accès semi-circulaires en fer forgé. De prime abord, celle-ci pourrait presque passer inaperçue en restant dans la continuité des hôtels particuliers qui entourent l’espace. L’entrée se fait toutefois remarquer grâce à l’inscription « Métropolitain » en lettres blanches sur fond rouge, caractéristique de l’ancienne société du Nord-Sud, et son escalier étonnement courbe.

2. Place des Fêtes

Exemple de l’architecte Art déco, l’entrée de Place des Fêtes (19) se fait quant à elle remarquer ! Ouverte en 1931 avec l’arrivée de la ligne 11 dans le quartier, elle est notamment caractérisée par sa grande profondeur. La structure en béton abrite alors deux accès équipés d’escaliers mécaniques, disposant d’auvents triangulaires et d’une signalétique stylisée, marquant la rupture avec la Belle Époque et le passage aux modernités des années 1930.

3. Sèvres-Babylone

Non loin du Bon Marché, l’entrée de Sèvres-Babylone (6e, 7e) est absolument singulière dans le paysage parisien. Construite en 1923, elle est le témoignage d’un quartier dynamique alors marqué par l’arrivée des grands magasins. Son petit édifice prend l’aspect d’une demi-rotonde dotée de deux escaliers latéraux et d’un escalator central. Un auvent métallique protège la partie centrale, tandis que la structure en béton est décorée d’émaux bleus et verts rappelant le style Art déco.

4. La Fourche

Créé en 1911 par la Compagnie du Nord-Sud, la station La Fourche (17e) caractérisée par son escalier en forme de T a été bâtie avec des ferronneries et des céramiques. Mais l’accident d’un bus en 1964 va dégrader une partie de la bouche de métro : dès lors, celle-ci est reconstruite dans l’ère du temps, avec des balustrades remplacées par du béton. Un changement est en réalité provisoire puisque, dans le cadre du Budget participatif, la RATP a finalement restauré la station pour lui redonner son entrée historique avec du carrelage et de nouvelles ferronneries.

5. Le Kiosque des Noctambules

Bien sûr, on ne peut pas évoquer les stations de métro les plus singulières sans citer le Kiosque des Noctambules. Cette célèbre station Palais Royal – Musée du Louvre (1er) a été créée en 2000 par Jean-Michel Othoniel pour le centenaire du métro parisien. Sa structure, composée de perles de verre colorées, est caractéristique des créations de l’artiste, qui décide ainsi d’en faire une véritable d’oeuvre d’art en plein cœur de la ville.

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