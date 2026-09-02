Les perturbations à prévoir dans le métro parisien en cette rentrée 2026

La rentrée ne nous dispense malheureusement pas des chantiers et des perturbations dans le métro parisien. En effet, dès ce mois de septembre 2026, plusieurs lignes seront concernées par des fermetures ou des stations temporairement non desservies, notamment les lignes 4, 6, 8 et 13 du réseau.

Lignes 6 et 13 : des dimanches perturbés

La ligne 6 sera l’une des plus touchées dès les premières semaines de septembre. Dans le cadre de sa modernisation, elle sera entièrement fermée certains dimanches : les 6 et 20 septembre, puis les 4, 11 et 18 octobre, ainsi que les 8 et 22 novembre 2026. Pour poursuivre vos déplacements, la RATP prévoit des bus de remplacement, qui circuleront entre les stations Charles de Gaulle – Étoile et La Motte-Picquet–Grenelle.

Le même problème touchera la ligne 13, qui sera entièrement fermée jusqu’à midi les 13, 20 et 27 septembre, puis les 11 octobre, 1er, 15 et 29 novembre, ainsi que le 13 décembre 2026. Là aussi, un service de bus de remplacement sera mis en place entre Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles et Porte de Clichy. Ce n’est pas tout : il faudra aussi prévoir des interruptions dans certaines stations face à l’arrivée du futur matériel roulant MF19 et au projet d’automatisation de la ligne. Cela concernera Porte de Saint-Ouen (du 24 au 27 septembre), Porte de Clichy (du 29 octobre au 1er novembre) et Mairie de Saint-Ouen (du 26 au 29 novembre).

Lignes 4 et 8 : des fermetures de stations

Sur la ligne 4, la circulation des rames sera maintenue, mais les voyageurs devront composer avec la fermeture de la station Saint-Michel. Du 14 septembre au 19 décembre 2026 inclus, les trains traverseront la station sans y marquer l’arrêt. Cette fermeture est liée à des travaux de rénovation du patrimoine historique de la station. Pour les usagers se rendant dans le secteur de Saint-Michel, il faudra donc privilégier les stations voisines ou envisager une correspondance avec un autre mode de transport.

La ligne 8, quant à elle, est déjà affectée par une interruption de desserte à République. En effet, depuis le 22 juillet 2026, les trains ne s’arrêtent plus dans cette station en raison d’importants travaux de modernisation et de rénovation. Cela devrait durer pendant un long moment, puisque cette perturbation se poursuivra jusqu’au 22 avril 2027 inclus ! Les voyageurs peuvent donc toujours emprunter la ligne 8, mais doivent descendre à une station voisine pour rejoindre le secteur de République.

Le RER B en chantier

Les difficultés ne se limiteront pas au métro. Le RER B connaîtra aussi une interruption particulièrement importante au début de la rentrée : la circulation sera coupée entre Gare du Nord et Denfert-Rochereau du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 2026. Une autre interruption qui intervient là aussi dans le cadre de travaux de modernisation de la ligne et contraint les voyageurs à privilégier les lignes de métro durant un temps.

Ces perturbations s’inscrivent toujours dans un projet de transformation du réseau francilien, notamment pour entretenir les infrastructures et moderniser plusieurs voies du réseau. À la rentrée, vous devrez donc surtout anticiper vos trajets certains dimanches et vérifier votre itinéraire sur l’application RATP avant de partir !

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