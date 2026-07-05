Canicule de 1947 à Paris : la plus intense du XXe siècle

Paris, 1947, la presse ne sait plus où donner de la tête. Dans les archives INA, on lit : « Sahara des Champs-Élysées ». Les 40 °C ont été franchis dans la capitale, et en France. Pourtant, cet épisode étouffant n’est aujourd’hui qu’une anecdote face à la canicule de fin juin 2026 que Paris, Bordeaux, ou encore Lyon ont connu. On vous raconte pourquoi.

La canicule de 1947

« La vague de chaleur de plus en plus déchaînée, semble vouloir chaque jour battre son propre record de la veille », racontait un autre journal. Certes, cela nous rappelle la fin du mois de juin 2026 à Paris, mais il faut nuancer. Notez déjà un fait curieux, et dont nous n’avons pas pu profiter en 2026 : en 1947, une vague de froid exceptionnelle a touché la France en janvier avec des températures inférieures à -10°C sur l’ensemble du pays. Dans l’Aube, les compteurs ont gelé jusqu’à -23°C, et les Parisiens ont dû supporter -14°C. Autant dire que le choc a été violent lorsque l’été 1947 a pointé le bout de son rayon de soleil !

Sachez que la première vague de chaleur ressemble fortement à celle que nous avons connu il y a peu, car elle a eu lieu du 26 au 28 juin, mais celle de 1947 était de faible intensité ! Puis, la France a souffert de nouveau du 22 juillet au 4 août : et c’est à ce moment-là que la chaleur a atteint des records historiques, pour ensuite être plus douce du 14 au 20 août. Ce programme caniculaire a été encouragé par un printemps soudainement un peu trop doux, après une telle vague de froid. Cette canicule à Paris s’explique par un air saharien, qui a frayé son chemin jusqu’à nous. Pas de dôme de chaleur, en 1947. D’ailleurs, on compare cet épisode de 1947 à la canicule d’août 2003 !

À Paris : un épisode étouffant

On peut se demander combien y-a-t-il eu de victimes, mais les chiffres ne sont pas fiables. Il n’existait pas de « bilan officiel national » en 1947. En plus, on n’authentifiait pas les décès liés à la chaleur : au moins, nous pouvons être rassurés sur ce point. Aujourd’hui, nous savons à quel point la canicule est dangereuse. En tout cas, on sait qu’il y a eu plusieurs milliers de décès probables en Europe occidentale.

Notez aussi que les ventilateurs existaient déjà, et depuis longtemps, car ils sont apparus dès la fin du XIXe siècle. Le premier modèle commercial est attribué à Schuyler Skaats Wheeler vers 1882. Cette technologie est plus ancienne que la climatisation, mais en 1947, les ventilateurs n’occupaient vraiment pas tous les foyers français. De fait, la France sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale, donc les logements étaient mal électrifiés, et le pouvoir d’achat était faible. À Paris comme ailleurs, on ne pouvait pas se défendre efficacement contre la chaleur. Ce qui est inquiétant est d’apercevoir qu’aujourd’hui encore, la réalité est semblable.

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1947 vs 2026 : un constat alarmant

Les différences entre la canicule de 1947 et celle de fin juin 2026 sont finalement énormes ! Au XXe siècle, certains secteurs de la France n’ont pas été touchés, alors qu’en 2026, c’est 40 % de la France qui a dépassé les 40°C. Et s’il on est encore plus alarmé aujourd’hui par la vague de chaleur qui a touché Paris, c’est parce que l’air irrespirable est arrivé alors que l’été débutait à peine. Obtenir ce type de températures estivales alors que la France, un pays au climat tempéré, n’est pas en plein mois de juillet, c’est extraordinaire. De même, les nuits n’ont pas été reposantes, et beaucoup de Parisiens ont dormi aux Buttes-Chaumont ou dans d’autres parcs Parisiens. La France a connu, en 2026, ses nuits les plus chaudes depuis le début des relevés nationaux, datant de 1947. Et la canicule devient particulièrement dangereuse lorsque les nuits ne sont pas rafraîchissantes.

Alors même si la canicule de 1947 a été la plus intense du XXe siècle, les probabilités sont claires : à Paris et en France, nous n’avons certainement pas fini de battre des records au XXIe siècle…

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Photo à la une : Paris sous un soleil de plomb pendant la canicule © AdobeStock Henjon