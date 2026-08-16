Au tombeau des Invalides, le corps de Napoléon repose dans un sarcophage et cinq cercueils emboîtés !

C’est le tombeau le plus prestigieux de la capitale : sous l’immense dôme doré des Invalides repose le corps Napoléon Bonaparte, mort en 1821 sur l’île de Sainte-Hélène. Mais sa dépouille est conservée d’une manière peu habituelle, puisque celle-ci est recouverte par un imposant sarcophage et plusieurs cercueils emboîtés…

Une cérémonie vingt ans après sa mort

Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à Sainte-Hélène, une île isolée de l’Atlantique Sud sous domination anglaise où il est exilé de force après sa défaite à Waterloo. C’est en premier lieu sur ce territoire que l’empereur est enterré quelques jours après sa disparition. Pendant près de deux décennies, sa dépouille reste sur l’île, dans la vallée du Géranium, avant que les autorités françaises décident de ramener ses cendres dans le pays.

C’est en 1840, durant le règne de Louis-Philippe, que le rapatriement est organisé. L’expédition, connue sous le nom de « retour des cendres », quitte l’île de Sainte-Hélène à bord de la frégate Belle Poule et arrive à Paris dès le mois de décembre. Une immense cérémonie est alors organisée au sein de la capitale, traversée par un cortège funèbre qui achemine le corps de l’ancien empereur jusqu’aux Invalides, lieu de son tombeau.

Cinq cercueils pour la dépouille

Le tombeau de Napoléon ne passe pas inaperçu avec son architecture monumentale et son dôme doré qui resplendit au soleil… Mais sa particularité réside aussi dans la succession de cercueils qui protègent sa dépouille. En effet, selon les témoignages de l’époque, le corps a été placé dans plusieurs caisses funéraires imbriquées les unes dans les autres : un cercueil en fer, entouré de cercueils en plomb, en bois et en ébène. Une précaution inédite qui a été prise afin de s’assurer de la bonne conservation du corps de l’ancien empereur de France.

Cet ensemble a ensuite été installé dans un imposant sarcophage de quartzite rouge, posé au centre du tombeau conçu par l’architecte Louis Visconti. Orné d’un spectaculaire décor architectural, le sarcophage, l’édifice ne sert pas uniquement à protéger la dépouille, mais est aussi conçu comme un véritable monument à la gloire de Napoléon.

Un tombeau devenu un symbole historique

Classé au titre des monuments historiques, le tombeau de Napoléon a été construit avec différentes pierres de couleur qui font sa singularité. Son architecture a été édifiée avec différents blocs de quartzite rouge provenant de Finlande. Le sarcophage repose quant à lui sur un imposant socle de granit vert des Vosges et est placé au centre d’un espace circulaire, entouré d’une balustrade et de plusieurs éléments en marbre.

Au-delà du sarcophage, Louis Visconti a donné forme à un ensemble funéraire de douze statues de Victoires ailées qui symbolisent les grandes victoires militaires de Napoléon. Le sol et les parois de la crypte sont également ornés de marbres polychromes, tandis que des inscriptions gravées rappellent les grands exploits de l’empereur. La forme circulaire du tombeau permet ainsi au visiteur de tourner autour du sarcophage et d’observer les différents décors créés pour perpétuer sa mémoire.

Tombeau de Napoléon Ier

129 rue de Grenelle, 75007 Paris

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