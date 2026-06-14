La tour Eiffel change de taille avec le thermomètre !

On croit tout connaître de la tour Eiffel, et pourtant, elle continue à nous surprendre. Emblème de la capitale française, le monument de Gustave Eiffel a beau avoir 131 ans, il n’en finit pas de… changer de taille. Un phénomène physique qui est dû aux variations de température.

Une tour de 330 mètres

Comme chacun sait, la tour Eiffel est apparue lors de l’Exposition universelle de Paris de 1889, parmi d’autres créations architecturales qui ont aujourd’hui disparu. Conçue par Gustave Eiffel, elle était à l’époque la plus haute tour du monde avant d’être détrônée par l’Empire State Building (381 mètres) en 1931. Mais si celle-ci est vieille de 131 ans, elle continue tout autant à fasciner le public. En France, le monument reste l’un des plus visités avec ses 6 millions de visiteurs annuels, après le musée du Louvre (7 637 000 visiteurs) et le château de Versailles (7 322 000 visiteurs).

Les plus hautes antennes de Paris

En vérité, lors de sa création en 1889, la tour Eiffel mesurait… 312 mètres et non les 330 mètres actuels. Pour quelle raison ? Le monument a été rehaussé au fil des années par l’ajout de plusieurs antennes sur son sommet. Dès 1922, Radio Tour Eiffel devient la première station de radio créée en France et le premier poste de la radiodiffusion d’État qui émet officiellement jusqu’au 6 juin 1940 . Avec de nouvelles installations en 1957, 1991, 1994, 2000 et 2022, elle est aujourd’hui une importante émettrice de programmes radiophoniques et télévisés.

Des variations de taille selon la température

Mais on va de nouveau vous surprendre… La tour Eiffel n’a en réalité pas une taille fixe ! En effet, selon les variations de température, la forme du monument va légèrement évoluer d’une vingtaine de centimètres entre l’été et l’hiver. Cela s’explique par le matériau utilisé pour sa construction, le fer puddlé, qui a la particularité d’être particulièrement sensible aux modifications thermiques. C’est un phénomène physique que l’on nomme la « dilatation thermique« .

Ainsi, lorsque les températures augmentent, la tour grandit elle aussi de quelques centimètres et incline sensiblement vers le côté opposé au soleil. Inversement, lorsque le thermomètre baisse en hiver, le métal de l’édifice a tendance à se contracter et à réduire sa taille. Des transformations qui restent légères et ne peuvent être observables à l’œil nu, mais qui permettent à la tour Eiffel de persister dans le temps grâce à son adaptation à l’environnement !

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Image à la une : Tour Eiffel © Adobe Stock