Kérastase, l’histoire méconnue d’une marque née à Paris

Vous avez forcément croisé ses flacons noirs et dorés sur la tablette d’un salon de coiffure, entre le bac à shampoing et la caisse. Kérastase fait partie de ces noms que l’on prononce sans se demander d’où ils viennent. La réponse tient dans quelques adresses parisiennes, un chimiste têtu et une intuition commerciale vieille d’un siècle.

Car avant les rituels sur mesure et les diagnostics capillaires, il y a eu un deux-pièces du 1er arrondissement, une paillasse d’évier et un coiffeur qui posait la bonne question.

Tout commence dans un deux-pièces de la rue d’Alger

Nous sommes en 1907. Eugène Schueller, jeune chimiste formé à l’Institut de chimie appliquée de Paris, travaille comme préparateur à la Pharmacie centrale de France. Un coiffeur-barbier lui demande s’il serait possible de fabriquer une teinture capable de couvrir les cheveux blancs sans agresser le cuir chevelu. À l’époque, les colorations disponibles provoquent assez d’accidents pour que les médecins s’en méfient ouvertement.

Schueller s’y attelle chez lui, dans son appartement de la rue d’Alger, à deux pas des Tuileries. La cuisine sert de laboratoire, la salle à manger de salle de démonstration. Il met au point une pâte colorante dont l’homogénéité doit beaucoup à la fécule de pomme de terre que lui envoie sa famille alsacienne. Il la baptise l’Auréale. En novembre de la même année, il dépose son procédé.

La suite ressemble à un manuel de l’entrepreneur débutant. Il fabrique la nuit, vend le matin et livre l’après-midi, à vélo, aux salons parisiens. Le 30 juillet 1909, il fonde avec un associé la Société française de teintures inoffensives pour cheveux, domiciliée au 7 bis rue du Louvre. Trois ans plus tard, il rachète une revue professionnelle lue dans les salons, La Coiffure de Paris, où il tient lui-même la rubrique scientifique.

Retenez ce détail, il explique tout le reste. Dès l’origine, la maison ne parle pas au grand public. Elle parle aux coiffeurs, qui prescrivent ses produits à leurs clientes. Kérastase naîtra de cette conviction, cinquante-sept ans plus tard.

1964, l’année où le soin entre dans les salons

Entre-temps, l’entreprise a grandi. Elle lance DOP en 1934, premier shampoing sans savon, prend le nom de L’Oréal et s’installe en 1939 au 14 rue Royale, à quelques mètres de la Madeleine. Une adresse qui restera longtemps celle du groupe, aujourd’hui installé à Clichy dans un centre qui porte le nom de son fondateur.

En 1964, sous la présidence de François Dalle, la Recherche avancée du groupe donne naissance à une marque réservée aux salons. Le pari paraît étrange à l’époque. Jusque-là, un produit capillaire sert à laver. Kérastase propose autre chose, du soin, vendu plus cher, prescrit par un professionnel après examen de la chevelure. Autrement dit, on transpose au cheveu la logique du soin du visage.

Le succès vient vite. Dans les années qui suivent, la marque équipe les salons puis obtient d’y être vendue au détail, ce qui change tout pour les coiffeurs, qui deviennent commerçants autant que techniciens. Le premier masque capillaire, le premier shampoing pensé pour des racines grasses et des pointes sèches, le premier sérum, s’alignent au fil des décennies. Les gammes Kérastase ont depuis débordé du cadre du salon, puisqu’on les trouve aussi en parfumerie en ligne. Le diagnostic en cabine reste pourtant la signature de la maison.

Pourquoi les shampoings s’y appellent-ils des bains ?

C’est le genre de détail qui trahit une intention. Chez Kérastase, on ne vend pas un shampoing mais un bain. Pas un après-shampoing mais un fondant. Ailleurs dans la gamme, on croise des masques, des ciments, des élixirs et des sérums. Le vocabulaire est emprunté au soin de la peau et à la pharmacie, jamais à l’hygiène.

Cette grammaire maison a une fonction très concrète. Elle installe l’idée d’un rituel en plusieurs gestes, donc d’un panier moyen qui ne se limite pas à un flacon. Elle justifie aussi le passage par un professionnel, seul capable d’articuler les étapes. En 2011, la marque pousse la logique jusqu’au bout avec un soin dosé à la demande en salon, mélangé devant la cliente selon son diagnostic.

De la loupe du coiffeur au diagnostic assisté par ordinateur

Soixante ans plus tard, le rituel n’a pas changé de nature, seulement d’outils. Le coiffeur regardait la chevelure, palpait les longueurs et posait trois questions sur le rythme de vie de sa cliente. Les salons proposent aujourd’hui des analyses du cheveu et du cuir chevelu assistées par l’intelligence artificielle, avec recommandation de routine à la clé.

Le fond reste identique. Il s’agit toujours de transformer un achat banal en consultation, puis un flacon en prescription. C’est le modèle inventé au début du siècle dernier, quand Schueller tenait sa rubrique scientifique dans un journal de coiffeurs, augmenté d’un siècle de laboratoire.

Entre-temps, les gammes ont épousé les évolutions du marché, avec des lignes dédiées aux cheveux affaiblis, aux boucles ou aux cuirs chevelus sensibles. La marque a soufflé ses soixante bougies en 2024, un âge respectable pour un produit que personne n’avait demandé en 1964.

Une marque née à Paris, fabriquée à Burgos

Voilà le genre d’information que les campagnes mettent rarement en avant. Kérastase revendique ses racines parisiennes. C’est parfaitement exact sur le plan de l’histoire. Ses produits, eux, sortent d’usines situées à Burgos, en Espagne, comme la marque l’indique elle-même dans sa foire aux questions.

Il n’y a rien de scandaleux là-dedans, c’est le fonctionnement normal d’un groupe industriel européen. Mais cela rappelle ce que recouvre la mention Paris sur un flacon de cosmétique. Elle désigne une origine, une direction artistique et un centre de décision, rarement un atelier.

Où croiser cette histoire dans Paris ?

La promenade est courte et se fait très bien à pied. On part de la rue d’Alger, dans le 1er, où Schueller bricolait sa teinture. On rejoint le 7 bis rue du Louvre, siège de la toute première société. On remonte ensuite vers le 14 rue Royale, l’adresse historique du groupe, avant de finir rue Saint-Honoré, où la marque a ouvert au milieu des années 2010 son premier institut parisien, au numéro 277.

Aucun de ces lieux ne s’annonce par une plaque commémorative. C’est peut-être ce qui rend la balade amusante. Entre une boutique de luxe et un immeuble haussmannien anonyme, il y a la trace d’une industrie née d’une question posée par un coiffeur à un chimiste, un jour de 1907, dans une officine parisienne.

La prochaine fois qu’un coiffeur vous tendra un flacon noir en vous expliquant ce dont vos longueurs ont besoin, vous saurez qu’il reproduit un geste inventé rue d’Alger, dans une cuisine, il y a plus de cent ans.