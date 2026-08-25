Ces chambres flottantes se cachent sur un lac près de Paris pour une nuit insolite

Posées sur les eaux calmes d’un lac de Seine-et-Marne, ces maisons flottantes cachent de véritables suites avec terrasse privée, baignoire balnéo et même sauna ou rooftop pour certaines. L’Escale Royale vient de jeter l’ancre à Torcy pour offrir une escapade aussi insolite que romantique, sans avoir besoin de partir bien loin de Paris.

Dormir sur un lac en région parisienne

Une grande baie vitrée face au lac, une terrasse privée au ras de l’eau et quelques cygnes qui passent à quelques mètres : difficile de croire que l’on se trouve toujours en région parisienne. Et pourtant, nous sommes bien à Torcy, en Seine-et-Marne, au cœur de l’île de loisirs de Vaires-Torcy. C’est ici que L’Escale Royale a installé ses nouveaux hébergements flottants. Pas de chambres alignées dans un hôtel traditionnel : on dort dans des bateaux de plaisance entièrement aménagés en suites et amarrés directement sur le lac. Au total, le site compte 50 suites réparties en six catégories. De quoi choisir entre plusieurs niveaux de confort, mais aussi plusieurs façons de profiter du lieu, de la terrasse privée à la suite équipée de son propre sauna. Le soir, lorsque l’île de loisirs se vide, le cadre devient particulièrement paisible. On profite alors de sa terrasse face au coucher du soleil, avant de passer la soirée dans sa suite avec, toujours, le lac juste derrière les grandes baies vitrées.

Balnéo, sauna et terrasse privée

Car si l’on vient d’abord pour dormir sur l’eau, l’intérieur des suites mérite aussi le détour. Leur design, co-imaginé avec Damien Perrot, mise sur des lignes épurées, des matières naturelles et de larges ouvertures panoramiques. Selon la catégorie choisie, on peut profiter d’un lit king-size, d’une baignoire balnéo, d’un espace cuisine, d’un vidéoprojecteur avec accès aux plateformes de streaming et d’une terrasse privée. Certaines suites disposent également d’un sauna. On peut ainsi prendre un verre sur la terrasse, profiter de la balnéo face au lac, dîner sur place puis regarder un film au lit. Le lendemain, le petit-déjeuner peut lui aussi être pris dans la suite, avec la même vue sur l’eau. L’adresse se prête donc particulièrement bien à une nuit romantique à deux, avec suffisamment de confort pour avoir envie de rester sur place plutôt que de multiplier les activités.

Une escapade nature sans quitter l’Île-de-France

Pour ceux qui préfèrent bouger, l’île de loisirs de Vaires-Torcy offre aussi de quoi occuper la journée. On peut se promener autour du lac et profiter de différentes activités nautiques, sportives et de plein air. Et si l’on souhaite prolonger le séjour, plusieurs lieux se trouvent à proximité : le château de Champs-sur-Marne, celui de Ferrières, Disneyland Paris ou encore Val d’Europe. Mais l’intérêt de L’Escale Royale reste justement de pouvoir changer complètement de décor sans organiser un week-end à l’autre bout de la France. Une nuit suffit pour profiter du lac, de sa suite et du calme des lieux avant de retrouver Paris le lendemain.

Un projet pensé pour préserver les berges

L’Escale Royale a également cherché à limiter l’impact de ces nouveaux hébergements sur leur environnement. Les installations sont réversibles et ne nécessitent pas d’artificialiser les sols, tandis que le site de Torcy a été étudié avec la validation d’un écologue certifié. Le projet comprend notamment un système permettant un rejet nul des eaux usées, des radeaux végétalisés favorisant la biodiversité, des matériaux durables et recyclables et des produits d’accueil biodégradables. Une suite autonome intégrant notamment des panneaux solaires est également expérimentée à Torcy. Et L’Escale Royale ne compte pas s’arrêter là : ses fondateurs, Augustin et Jean-Chrysostome Dumont, prévoient une dizaine de destinations similaires au cours des cinq prochaines années, en France puis en Europe. Une belle idée pour s’offrir une nuit insolite sur l’eau, avec l’impression d’être parti bien plus loin que Torcy.

L’Escale Royale Torcy

Île de loisirs de Vaires-Torcy

Route de Lagny, 77200 Torcy

Accès : parking gratuit ; accès possible depuis la gare de Torcy

Équipements : baignoire balnéo, terrasse privée, lit king-size ou rond, cuisine équipée et vidéoprojecteur ; sauna, rooftop et vue panoramique selon la catégorie

Petit-déjeuner : disponible en supplément et livré dans la suite

Réservation sur le site de L’Escale Royale