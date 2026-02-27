Une boutique Hermès cachée dans une ancienne piscine Art déco à Saint-Germain-des-Prés

Faire du shopping dans une ancienne piscine classée ? À Paris, c’est possible. Nichée rue de Sèvres, sur la rive gauche, une boutique Hermès dissimule un décor inattendu : celui d’un ancien bassin Art déco transformé en espace de flânerie et de création. Un lieu aussi spectaculaire que méconnu, dont l’histoire traverse presque tout le XXe siècle parisien.

Une piscine Art déco au destin singulier

Construite en 1935 par l’architecte Lucien Béguet, cette piscine intérieure voit le jour dans la cour d’un ensemble d’habitation du 6e arrondissement. Dissimulée sous deux verrières, elle impressionne par son style Art déco élégant et ses dimensions généreuses. Le bassin, long d’une trentaine de mètres, est entouré de sols en granito vert et de mosaïques en émaux de Briare aux teintes bleues, noires et dorées qui reflètent la lumière.

À l’origine, l’établissement fonctionne comme piscine privée associée au prestigieux hôtel voisin. On y trouve aussi un hammam pour hommes, un autre pour femmes, une salle de culture physique et même un bar-restaurant. Ce lieu raffiné, pensé pour une clientèle privilégiée, s’inscrit pleinement dans l’esprit des équipements de loisirs modernes de l’entre-deux-guerres.

Un lieu marqué par l’histoire du XXe siècle

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’histoire du site bascule. L’hôtel voisin est réquisitionné durant l’Occupation, et après la Libération de Paris, l’ensemble du lieu est transformé en centre d’accueil pour les survivants des camps de concentration revenant en France. Cette page d’histoire, souvent méconnue, confère au bâtiment une dimension mémorielle forte.

La piscine devient ensuite accessible au public avant de fermer définitivement dans les années 1970. Le bâtiment connaît alors plusieurs usages temporaires, notamment comme espace de stockage et showroom pour une marque de mode pendant près de vingt ans. En 2005, l’édifice est inscrit en totalité au titre des monuments historiques, permettant de préserver son architecture unique.

Comme d’autres piscines Art déco en France, le bâtiment a finalement trouvé une seconde vie. À Roubaix, par exemple, l’ancienne piscine municipale des années 1930 a ainsi été transformée en musée, conservant son bassin et ses cabines pour accueillir œuvres d’art et visiteurs. Une manière de préserver ces lieux spectaculaires tout en leur offrant un nouveau souffle. À Paris, plusieurs d’entre elles sont toujours en activité, comme la superbe piscine Pontoise, dans le quartier latin, ou la célèbre piscine Molitor dans le 16e arrondissement.

La renaissance de la piscine Lutetia avec Hermès

En 2010, le lieu entame une nouvelle métamorphose en accueillant la première grande boutique de la maison Hermès sur la rive gauche. L’ancien bassin est recouvert d’un plancher de mosaïque indépendant de la structure, donnant l’impression de marcher symboliquement sur l’eau. L’espace, d’environ 1 500 m², conserve les galeries et les décors d’origine tout en intégrant une scénographie contemporaine.

Au cœur de l’ancien bassin s’élèvent trois immenses structures en bois de frêne tressé, imaginées par l’architecte Denis Montel, qui atteignent près de neuf mètres de hauteur. Ces « huttes » sculpturales organisent les espaces de vente et dialoguent avec l’architecture historique. Entre mosaïques restaurées, fresques artistiques et lumière filtrée par les verrières, difficile d’imaginer qu’on nageait ici autrefois, et pourtant, la piscine Lutetia, aujourd’hui occupée par Hermès, n’a rien perdu de sa magie.

