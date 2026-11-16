Nous sommes à Ivry-sur-Seine, et tout se passe derrière une porte discrète de l’avenue du Général-Leclerc. Il s’agit de la cave-carrière Delacroix, érigée aux portes de Paris au XIXe siècle. À cette époque, un notaire parisien y a même tenté une expérience inspirée de l’Antiquité pour conserver du blé ! Aujourd’hui, ce lieu méconnu fait l’objet d’un important projet de restauration. On vous raconte.

Aux portes de Paris : une carrière garde-manger

Il s’avère que la ville d’Ivry-sur-Seine possède un sous-sol particulièrement riche en calcaire. Pendant des siècles, cette pierre a été extraite pour construire des bâtiments, laissant derrière elle un véritable dédale de galeries souterraines. Au début du XIXe siècle, François-Adrien Delacroix, un notaire parisien qui possède des terrains à Ivry, garde une ambition absolument démesurée. Il souhaite transformer d’anciennes carrières en immenses entrepôts capables de conserver du vin, mais aussi des céréales destinées à nourrir la capitale. On se rappelle de la bourse du commerce, face aux halles, qui ont été « le grenier à blé » de Paris, avant de partir en fumée !

Pour ces carrières, c’est à partir de 1815 que les souterrains sont aménagés pour accueillir de grandes caves à vin. Des galeries suffisamment larges pour permettre le passage de charrettes sont percées. Une coupole spectaculaire est édifiée à leur intersection. Elle mesure 14 mètres de haut, soit environ un immeuble de 4 étages ! Patience, la folie des grandeurs de Delacroix n’est pas terminée : en 1821, il lance une expérience de conservation du blé dans des silos creusés directement dans la roche. L’objectif à long terme est de constituer des réserves suffisamment importantes pour contribuer à l’approvisionnement de Paris en cas de pénurie. À une époque où les mauvaises récoltes peuvent provoquer de graves crises alimentaires, l’idée est brillante !

Le projet prévoit quatre silos et des galeries de stockage, mais il se heurte rapidement à plusieurs obstacles ! Les autorités redoutent que ces immenses réserves de céréales puissent favoriser la spéculation sur le prix du blé. De son côté, Delacroix commence lui-même à douter de l’efficacité de ses installations : le contact direct avec la pierre et le manque de ventilation pourraient nuire à la conservation des grains. Les raisons exactes de l’abandon du chantier restent incertaines, en tout cas, une seule expérience de stockage est attestée en 1821, dans un silo de six mètres cubes. En résumé : ce rêve François-Adrien Delacroix tombe à l’eau.

Une expérience inspirée de l’Antiquité

Figurez-vous que la méthode choisie pour conserver les céréales remonte à Pompéi ! Pour protéger le grain de l’humidité, Delacroix fait appel à une technique inspirée de l’Antiquité romaine. Au début du XIXe siècle, les découvertes archéologiques réalisées dans les villes ensevelies par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. fascinent l’Europe. Les vestiges d’Herculanum et de Pompéi offrent un aperçu extraordinaire des techniques de construction utilisées par les Romains. Dans la carrière d’Ivry, les parois d’un silo expérimental sont ainsi recouvertes d’un enduit dont la composition s’inspire de revêtements antiques. Le mélange associe de l’huile de lin, de la cire d’abeille, de l’oxyde de plomb et de la brique pilée. Son objectif est simple : rendre les parois étanches afin de protéger les céréales stockées.

Donc, littéralement, un entrepreneur passionné d’antiquité a cherché à résoudre un problème alimentaire avec des techniques millénaires ! Nous, on appelle ça une passion sans limites.

Désormais, un silo expérimental de six mètres cubes conserve les traces de cet enduit. À proximité, les vestiges d’un autre silo, d’une capacité de 60 mètres cubes, rappellent l’ampleur des projets envisagés.

Des champignons, la guerre et une renaissance

Attendez ! L’histoire de la carrière Delacroix ne s’arrête pas là ! Au fil du XIXe siècle, les galeries continuent de servir au stockage du vin, en particulier celui de Bourgogne. Puis elles accueillent une autre activité : la culture du champignon de Paris. Eh oui : les anciennes carrières offrent des conditions idéales pour cette production. Dès le début du XXe siècle, une champignonnière est attestée sur le site. L’exploitation se poursuit sous différents noms jusqu’aux années 1950.

D’ailleurs, pendant l’Occupation, les troupes allemandes utilisent une partie des souterrains pour entreposer du matériel et des hydrocarbures à l’abri des bombardements. La Fondation du patrimoine rapporte qu’un chevrier qui abritait ses animaux dans les galeries pendant la nuit aurait également caché une personne juive pour la secourir ! Des graffitis attribués à des résistants racontent aussi de cette période.

Puis, cette carrière inspirée de Pompéi a été littéralement oubliée ! C’est en 1983 que l’archéologue Marc Viré l’a redécouverte. Des passionnés du patrimoine souterrain, parmi lesquels les membres de l’association OCRA, ont ensuite contribué à son étude et à sa valorisation. En 2018, elle reçoit le label « Patrimoine d’intérêt régional », reconnaissant son importance historique et architecturale. Mais cette merveille cachée reste fragile. Les maçonneries anciennes, certaines voûtes, et plusieurs piliers, présentent des risques d’effondrement. En 2024, la carrière est sélectionnée parmi les projets soutenus par la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, afin de financer une partie de sa sauvegarde. Un vaste programme de sécurisation est annoncé, avec une fin de travaux prévue à l’été 2027. Il ne resterait donc plus que quelques mois. L’objectif est évidemment de pouvoir offrir une nouvelle vie à ces carrières ! Patience donc, ce petit Pompéi aux portes de Paris doit d’abord se refaire une beauté.

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A la croisée des galeries s'élève cet immense édifice ! Gigantesque coupole ? Mystérieux dôme ? Ingénieux cône Venturi ?

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Noubliez pas d'apporter votre soutien en votant pour le projet, directement sur le compte @ocra_paris ⛏️✨️

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Photo à la une : Tunnel dans une carrière, image d’illustration © Roostler AdobeStock