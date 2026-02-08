Dans le quartier animé de la Bastille, cette jolie voie offre une promenade tranquille

Elle passe inaperçue et promet pourtant une jolie promenade : la cour Damoye, dont le portail se trouve au 12 place de la Bastille, vous fait traverser le Paris d’antan, lorsque le quartier était un faubourg aux petites ruelles pavées… Rénovée dans les années 1990, cette voie privée accueille désormais plusieurs boutiques d’artisans, à l’abri des agitations de la ville.

Une voie calme de Bastille

La place de la Bastille n’est pas l’endroit le plus calme de Paris. Terrasses de café, circulations automobiles, salles de concert et opéra… ce carrefour à la grande colonne verte a marqué l’histoire de France, et continue encore d’être le centre névralgique de ce quartier du 11e arrondissement. Mais si vous vous promenez dans le coin, un conseil : dirigez-vous au 12 place de la Bastille et passer le portail pour découvrir la cour Damoye.

Cette jolie voie privée a autrefois été tracée par M. Damoye, qui lui a donné son nom. C’est en 1780 que cet ancien propriétaire décide de créer un petit chemin sur les terrains de l’ancien égout des fossés Saint-Antoine et du glacis du bastion de la porte Saint-Antoine. Si cette voie à l’emplacement stratégique a durant un temps servi à garer et réparer les charrettes, les commerces auvergnats s’y sont progressivement développés.

Une traversée dans l’ancien faubourg

Aujourd’hui, la cour Damoye a délaissé les boucheries et les cafés des bougnats pour laisser place à un ensemble d’appartements, de bureaux et d’ateliers d’artistes. La voie a toutefois conservé le charme de son passé artisanal et industriel. En s’y promenant, on peut par exemple croiser une fontaine murale abritant une petite statue de la Vierge Marie. Bien loin de l’animation de la place de la Bastille, ce passage calme nous fait encore voyager dans l’ancien faubourg. Un paysage d’antan qui a d’ailleurs inspiré le réalisateur Bertrand Tavernier pour tourner La Fille de d’Artagnan.

Quelques petits commerces

Cette allée pavée s’étend sur une centaine de mètres. L’occasion de flâner au fil de ses immeubles anciens, de ses plantes grimpantes, tout en jetant un œil aux vitrines des boutiques d’artisans et galeries d’art qui s’y trouvent. Entièrement rénovée durant les années 1990, la cour Damoye abrite notamment un atelier de restauration d’affiches anciennes, ou encore un atelier de torréfaction. Attention toutefois, cette voie privée n’est ouverte qu’à certaines heures : de 9h à 20h en semaine, le samedi de 10h à 20h, les dimanches de 13h à 19h.

Cour Damoye

12 place de la Bastille, 75011 Paris

