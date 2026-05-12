Cette île discrète de l’Essonne offre une balade nature à 30 mn de Paris

Dans l’Essonne, l’Île Panchout est un espace naturel de 8 hectares aménagé au cœur de la rivière Yerres. Accessible en moins de 30 minutes depuis Paris, ce site encore discret offre une vraie balade au vert entre prairies, zones humides et berges ombragées. Une sortie simple, gratuite, et facile à intégrer dans une journée hors de la capitale !

L’Île Panchout à Yerres, un espace naturel

Située à quelques minutes à pied du centre de Yerres, l’Île Panchout s’étend sur environ 8 hectares en bord de rivière. Autrefois propriété privée de M. Lucien Panchout, pépiniériste, elle appartient désormais à la Ville. Elle a été classée Espace Naturel Sensible et été aménagée pour préserver les milieux naturels tout en permettant au public de s’y promener. Le site alterne plusieurs paysages : une grande prairie centrale, des zones boisées plus fraîches, et des berges qui longent l’Yerres. Ce qui marque assez vite, c’est la sensation d’espace. On est ici dans un véritable petit morceau de nature, ouvert et peu contraint contrairement aux squares urbains…

Une balade accessible à 30 mn de Paris

Pour rejoindre l’Île Panchout, c’est facile : prenez le RER D jusqu’à la gare de Yerres (moins de 30 minutes depuis Paris Gare de Lyon) puis marchez environ 15 minutes de marche pour rejoindre l’entrée du site. Sur place, un chemin principal longe la rivière sur environ 600 mètres, avec plusieurs bifurcations vers des zones plus calmes. La balade reste courte, mais elle peut facilement s’étendre si on prend le temps de s’arrêter et de s’installer au bord de l’eau. Vous croiserez peut-être aussi des vaches Highland, qui s’occupent du pâturage (écologique !).

Contrairement à d’autres espaces verts très fréquentés en Île-de-France, l’Île Panchout reste paisible, notamment en semaine. On y croise surtout des habitants du secteur et quelques promeneurs qui connaissent déjà le lieu. Ce n’est pas un site “spectaculaire” au sens touristique, et c’est justement ce qui fait son intérêt : on y vient pour une balade simple, sans mise en scène, dans un environnement qui reste assez proche de son état naturel. C’est vraiment une bonne option si vous cherchez une sortie au vert rapide depuis Paris, hors des sentiers battus !

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Crédit photo de une : Île Panchout © Nabil Akl