La Grande Coco : le tiers-lieu qu’on adore dans le 20e

On l’attendait avec impatience cette Grande Coco, un tiers-lieu urbain pensé pour réinventer les façons de travailler, manger, rencontrer et habiter ensemble dans le 20e. Focus sur ce nouveau lieu de vie.

Un ancien atelier devenu lieu collectif

Au 29 rue du Soleil, dans le 20e arrondissement, un ancien atelier a été transformé en espace partagé de près de 1 000 m². Le bâtiment n’a rien d’un lieu formaté : volumes bruts, grandes tables en bois, mobilier simple, récupération assumée, plantes disséminées un peu partout. On circule librement entre la cantine, les espaces de travail et les salles d’activités. L’ensemble garde quelque chose d’atelier, avec une ambiance chaleureuse mais sans mise en scène.

La Grande Coco est portée par un collectif d’architectes, d’urbanistes et de professionnels engagés dans les questions de transition écologique et sociale. Leur ambition : créer un lieu capable de faire cohabiter travail, solidarité et vie de quartier.

Une cantine à prix libre qui rassemble

Au rez-de-chaussée, la Coco Cantine structure la vie du lieu. Cette cantine végétarienne — souvent végane — propose des plats préparés à partir de produits bio ou issus du réemploi, dans une logique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le fonctionnement est à prix libre.

Les déjeuners sont servis du lundi au jeudi, de 12h30 à 14h30. Certains soirs, du jeudi au samedi, le bar ouvre lorsque des bénévoles sont présents. Le lieu fonctionne en grande partie grâce à cet engagement collectif.

Dans un reportage publié par la Ville de Paris, Claire, bénévole, décrit un espace « hyper ouvert », où l’on peut aussi bien se restaurer que donner un coup de main en cuisine ou tenir le bar. Cette circulation entre les rôles fait partie de l’identité du lieu.

La Grande Coco accueille également la distribution des Restos du Cœur, présente sur le site depuis longtemps et désormais intégrée au projet global.

Un laboratoire urbain à échelle réelle

À l’étage, le Coco-Working réunit architectes, designers, sociologues ou urbanistes qui travaillent sur de nouvelles manières de fabriquer la ville. Un espace modulable, le Coco-Lab, accueille ateliers, conférences et workshops.

Le lieu comprend aussi quatre logements en colocation destinés à des personnes impliquées dans le projet. Au sous-sol, un studio de musique permet à des groupes de répéter. L’ensemble fonctionne comme un écosystème : professionnels, bénévoles, habitants et visiteurs s’y croisent quotidiennement.

Les Cocotiers, une pépinière suspendue

Sur le toit, 120 mètres carrés sont consacrés à un jardin en permaculture animé par Pépins Production. Les Cocotiers rassemblent une serre, des potagers et des espaces dédiés aux ateliers de quartier. On y plante, on observe, on expérimente.

Ce jardin suspendu développe des actions autour de la biodiversité et de l’agriculture urbaine. À l’échelle du quartier, il agit comme une petite oasis, perchée au-dessus de la rue du Soleil, en lien direct avec les dynamiques écologiques défendues par le projet.

29 rue du Soleil, 75020 Paris

Coco Cantine : déjeuner du lundi au jeudi (12h30–14h30) ; ouverture en soirée selon présence de bénévoles

Crédit photo de une : © Brueder Josephine / Ville de Paris