La Roche : cet ancien hôpital du XVIIIe siècle accueille artistes et collectifs parisiens

Situé à quelques pas de la place Denfert-Rochereau (14e), l’ancien hôpital La Rochefoucauld s’est transformé de manière temporaire en lieu culturel. Fermé depuis 2019, cet édifice datant du XVIIIᵉ siècle est devenu La Roche, un tiers lieu géré par Plateau Urbain, où artistes, artisans et associations proposent des expositions, ateliers, concerts ou marchés durant toute l’année.

Un ancien hôpital du XVIIIe siècle

L’histoire de La Roche débute à la fin du XVIIIe siècle avec la construction de l’hôpital La Rochefoucauld, conçu dans un contexte où Paris développe de nouveaux établissements de santé selon les besoins d’une population toujours plus importante. Conçu par les architectes Jacques-Denis Antoine et Charles-François Viel, le domaine comprend plusieurs pavillons organisés autour d’un vaste jardin de plus de 8 000 m², aujourd’hui protégé pour sa valeur patrimoniale et paysagère. Après plus de deux siècles d’activité, l’hôpital ferme définitivement ses portes en 2019, ouvrant une nouvelle page de son histoire.

Avant d’engager un vaste chantier, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), propriétaire des lieux, souhaitait que le lieu ne reste pas vacant durant plusieurs années. Ainsi, la coopérative Plateau Urbain a été désignée pour investir le bâtiment de manière temporaire. Une occupation qui permet de préserver le patrimoine tout en l’ouvrant au public avec une programmation culturelle.

Une cinquantaine de structures

Depuis son ouverture, La Roche accueille près d’une cinquantaine de structures occupant les anciens bâtiments hospitaliers. Artistes plasticiens, photographes, designers, artisans, compagnies de spectacle et associations culturelles ont occupé le lieu en partageant plusieurs ateliers, bureaux ou espaces de travail. Une proximité qui favorise les collaborations entre les disciplines et les rencontres avec les habitants du 14e arrondissement.

Le projet dépasse largement le simple accueil d’ateliers d’artistes. L’association Aurore, spécialisée dans l’insertion sociale, participe activement à la vie du site, tout comme l’École spéciale d’architecture (ESA), l’École supérieure d’architecture des jardins (ESAJ) ou encore l’association Le Recho, connue pour son engagement en faveur d’une cuisine solidaire. Ensemble, ces partenaires développent des projets autour de l’écologie, de l’inclusion sociale, de la transmission des savoir-faire et de la participation citoyenne, faisant de La Roche un véritable laboratoire d’expérimentation !

Une programmation culturelle

L’une des grandes ambitions de La Roche consiste à rendre ce patrimoine accessible au public. Les jardins historiques sont désormais ouverts du mercredi au samedi, tandis que le bâtiment accueille toute l’année une programmation culturelle riche, mêlant expositions, concerts, animations, portes ouvertes des ateliers d’artistes, marchés de créateurs ou projections. Des festivals ponctuels investissent aussi le lieu, comme la Nuit Blanche.

Porté par les groupes Giboire et Galia, la Roche devrait ensuite entièrement transformée pour d’accueillir des logements sociaux, un campus dédié aux métiers du paysage, des ateliers d’artistes, des espaces culturels (avec notamment une salle de spectacle, une galerie d’art, un centre d’agriculture urbaine) et des commerces de proximité, dont un café-restaurant pour les habitants du quartier. Le tout sera pensé afin de préserver le patrimoine et offrir définitivement un nouveau parc public de 1,2 hectare aux Parisiens. En attendant, on peut l’investir temporairement grâce aux événements de Plateau Urbain !

La Roche

15 avenue du général Leclerc 75014 Paris

Du mercredi au samedi

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Image à la une : © Plateau Urbain