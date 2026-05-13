À Paris, la place Denfert-Rochereau se transforme à vue d’œil

Au carrefour de sept voies parisiennes, la place Denfert-Rochereau (14e) est connue pour sa célèbre statue du Lion de Belfort, trônant en son centre. Comprenant le musée des Catacombes, le musée de la Libération et la gare ferroviaire, ce grand site de 4 hectares est pris dans un vaste chantier de réaménagement, qui devrait se terminer en 2027.

Une nouvelle phase en mai

Si vous avez l’habitude de traverser la place Denfert-Rochereau, vous avez sûrement été spectateur de l’avancée des travaux depuis leur lancement au mois de juin 2025. Tout d’abord, la circulation a été fortement perturbée par les nombreux barrages de voies et les fragmentations de la place, puis progressivement, de nouvelles voies, pistes cyclables et espaces verts se sont dessinés.

Ce lundi 4 mai 2026, une nouvelle phase du chantier commencera avec la fermeture à la circulation du centre de la place, autour du Lion de Belfort. Ce chantier, qui devrait s’achever en début d’année 2027, s’inscrit dans la politique générale de végétalisation de la Ville de Paris, avec le réaménagement et l’extension des squares, des promenades vertes, la plantation de différentes espèces d’arbres et plantes vivaces. La place offrira aussi davantage d’espaces aux cyclistes et aux piétons, et son patrimoine architectural sera valorisé.

Du vert, du vert, du vert

L’un des objectifs principaux de ce chantier est donc la végétalisation de la place Denfert-Rochereau, jusqu’ici largement bétonnée et en grande partie réservée à la circulation automobile. Il est notamment prévu de planter une centaine d’arbres et 368 essences différentes dans ses squares, dans ses allées et dans les jardins longeant les musées des Catacombes et de la Libération. Des espaces verts seront aussi créés de part et d’autre de la statue du Lion de Belfort. Étant l’un des grands carrefours du sud de Paris, cette place verra ses sept voies aménagées selon certaines essences : on trouvera notamment des érables et des tilleuls sur le boulevard Raspail, des marronniers sur le boulevard Arago, des platanes sur le boulevard Saint-Jacques et l’avenue René-Coty, ou des cédrèles et des tilleuls sur la rue Froidevaux. On pourra aussi apercevoir une variété d’arbres sur la place, dont un sophora du Japon, un magnolia de Chine ou un micocoulier occidental.

Rendre la place aux piétons L’autre grand objectif de ce réaménagement : rendre la place aux piétons, avec une augmentation de la surface de promenade de 4 390 mètres carrés. Un large îlot devrait désormais entourer le centre de la place, mettant davantage en lumière la statue du Lion de Belfort. Il offrira une respiration, avec tout autour une circulation réservée aux bus de la ligne 38 et aux cyclistes. Le square Georges-Lamarque accueillera quant à lui un parc ludique, tandis que celui du boulevard Saint-Jacques aura un espace dédié aux chiens. À lire également : Pourquoi rencontre-t-on une statue de lion sur la place Denfert-Rochereau ? Image à la une : © CL Design