Ces luxueuses cabanes perchées se cachent dans une forêt à 2h30 de Paris

À quelques kilomètres de Tours, au milieu d’une immense forêt privée de 300 hectares, se cache un hôtel assez extraordinaire. Ici, les chambres sont perchées à 4 mètres du sol, les œuvres d’art se mêlent à la végétation et l’on peut profiter table bistronomique hors du commun ! Bienvenue à Loire Valley Lodges, une adresse singulière où l’on vient autant pour dormir en pleine nature que pour déconnecter du quotidien…

Des suites perchées au milieu des arbres

C’est à Esvres-sur-Indre, en Touraine, que se trouve ce domaine accessible en 2h30 de voiture depuis Paris. Ici, on découvre une forêt à perte de vue, serpentée par des sentiers (où nous avons eu la chance de croiser un cerf) et, dissimulées dans la végétation, 21 suites contemporaines perchées entre les arbres. Ces cabanes haut de gamme offrent tout le confort d’un hôtel de luxe, mais avec un vrai supplément d’âme : de grandes baies vitrées et des terrasses ouvrent sur la canopée, permettant de profiter du spectacle de la forêt, de jour comme de nuit.

Le matin, on remonte son petit-déjeuner livré dans un panier à l’aide d’une poulie et on le déguste en observant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les feuillages. Et le soir, quel plaisir aussi de se glisser dans son jacuzzi privatif, entouré par les arbres ! Mais la particularité de Loire Valley Lodges réside également dans sa relation avec l’art contemporain. Chacune des 21 suites possède son propre univers, imaginé autour du travail d’un artiste. Les œuvres originales, les couleurs, les matières et le mobilier participent à cette expérience qui dépasse largement la simple nuit dans une cabane.

Quand l’art contemporain s’invite dans la forêt

L’art ne se limite d’ailleurs pas aux chambres. En parcourant le domaine, on découvre également des œuvres monumentales installées au milieu de la forêt, comme autour de l’ancien corps de ferme réhabilité. Se dévoile là une superbe piscine extérieure de 20 mètres de long, bordée de transats et de petits salons installés parmi les plantes aromatiques. Ouverte de mai à septembre, elle laisse place en hiver à une expérience encore plus revigorante : l’alternance entre un bain nordique bien chaud et quelques brasses dans l’eau froide.

En poursuivant la promenade, on rejoint le grand potager cultivé selon les principes de la permaculture. Les légumes, fruits et herbes qui y sont récoltés se retrouvent directement dans les assiettes du restaurant ! Plus insolite encore, un catalpa a été transformé en arbre à vœux : les visiteurs sont invités à porter un ruban coloré à leur poignet le temps de leur séjour, puis à l’accrocher à l’une des branches en faisant un voeu avant de partir. Une jolie tradition qui donne à ce lieu une atmosphère toute particulière…

Pour prolonger cette immersion et ce retour au calme, on peut emprunter des vélos ou s’offrir un massage aux huiles essentielles directement sur la terrasse de sa cabane, bercé par les bruits de la nature. Le domaine propose également des expériences sensorielles dans son Zome, un tipi dédié au bien-être. De quoi occuper une journée entière sans même quitter la propriété, avant de retrouver sa suite suspendue dans les arbres pour la nuit.

Une cuisine inspirée par la forêt

L’expérience se continue à table, au restaurant Ardent qui défend une cuisine intimement liée à son environnement, dans laquelle le végétal, le feu et les produits de saison tiennent les premiers rôles. Une partie des ingrédients provient directement de LaFerme, l’exploitation agricole du domaine, qui fournit au restaurant légumes, herbes aromatiques, fleurs, fruits et volailles. Un projet développé dans une démarche de production raisonnée et de respect des saisons.

Nous avons eu le plaisir de découvrir cette cuisine inventive où les produits du terroir côtoient des associations parfois inattendues. La carte témoigne d’une véritable créativité, à l’image de la déclinaison de tomates du potager accompagnée d’un sorbet au basilic, d’un caramel balsamique et d’un vinaigre de rose, ou du tartare de chevreuil relevé d’une mayonnaise aux feuilles de figuier et de noix. Côté plats, la truite du Moulin de Langeais s’accompagne de tagliatelles de courgettes, d’oseille et d’une sauce pil-pil, tandis que le canard sauvage de Brenne se marie aux pêches rôties et à un risotto de riz noir. Même les desserts puisent leur inspiration dans la nature, avec notamment une création entièrement consacrée au pin sylvestre, de l’écorce aux aiguilles. Une cuisine audacieuse, qui réserve de belles surprises et fait écho à l’environnement forestier du domaine.

Une parenthèse pour se ressourcer

Au-delà de ses hébergements et de sa table, Loire Valley Lodges invite à profiter pleinement de la région. Le domaine propose des séjours thématiques autour des châteaux de la Loire, des vignobles, du golf ou des jardins remarquables. L’occasion de découvrir quelques-uns des plus beaux sites de Touraine, de Chenonceau à Chaumont-sur-Loire, avant de retrouver la tranquillité de sa cabane. Avec ses suites perchées, son approche artistique et sa gastronomie tournée vers la nature, Loire Valley Lodges cultive une identité bien à lui. Une adresse particulièrement agréable à l’automne, lorsque la forêt se pare de couleurs flamboyantes, et au printemps, quand la végétation reprend ses droits !

Informations pratiques

La Duporterie, 37320 Esvres-sur-Indre

Nuit à partir de 395 € pour deux personnes, petit-déjeuner inclus

Téléphone : 02 47 38 85 88

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