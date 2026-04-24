Pourquoi cette maison à 3h de Paris flotte-t-elle dans la Loire ?

La Maison dans la Loire flotte sur le fleuve depuis 2007, à 30 minutes de Nantes et à 3h de Paris en TGV. Ce n’est pas une maison emportée par les eaux, mais une œuvre d’art créée dans le cadre de la biennale Estuaire. Aujourd’hui encore, cette silhouette posée sur l’eau intrigue toujours autant.

La Maison dans la Loire

Cette œuvre inattendue est une reproduction à l’identique d’une auberge jadis renommée dans la petite commune de Lavau-sur-Loire. Elle reproduit un ancien lieu de rencontre, non pour qu’il soit emporté par les flots, mais pour donner l’impression que la maison suit les mouvements de la Loire. Son créateur, Jean-Luc Courcoult, est un artiste qui a toujours la tête dans les nuages. Pour lui, la Maison dans la Loire est une invitation à la rêverie, et à tous les possibles : « Loin du théâtre, voici le rêve d’une demeure de pierre. Une de ses fenêtres est encore ouverte, comme si ses habitants venaient de la quitter » explique Jean-Luc Courcoult. L’artiste précise que cette incroyable maison, située à seulement 30 minutes de Nantes, doit être vue dans son ensemble. Selon lui, le spectateur doit admirer un tableau dont la maison et la Loire sont les personnages principaux.

Une œuvre en place depuis 19 ans

La Loire n’est pas un fleuve sage comme la Seine : elle est en mouvement constant. Vous vous souvenez sans doute du pont-canal de Briare, construit expressément par Gustave Eiffel pour mieux maîtriser la Loire. Le fleuve a d’ailleurs failli faire dériver la maison de Jean-Luc Courcoult, seulement quelques mois après son installation en 2007. En mai 2012, elle est remontée environ 20 km plus loin, sur la rive gauche de la Loire, dans le territoire de la commune de Couëron. Pour éviter qu’elle ne chavire pas de nouveau, elle est tenue par des pilotis résistants, et ancrée dans la roche avec des pieux.

Mais alors, qui est Jean-Luc Courcoult ? Né en 1955, ce créateur se définit comme « un homme intensément libre qui entraîne dans ses rêveries ». Il est le fondateur de la célèbre compagnie de théâtre Royal de Luxe. Cela fait maintenant 40 ans qu’il développe un univers unique de théâtre de rue. Selon lui, le quotidien se doit d’être un terrain perpétuel de poésie : Jean-Luc Courcoult brouille les frontières entre réalité et fiction avec d’immenses marionnettes qui ont été créées pour traverser le monde entier !

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Un parcours unique à 3h de Paris

La Maison dans la Loire fait partie du « parcours estuaire ». Si vous aimez les œuvres qui sortent de l’ordinaire et invitent à la rêverie, vous serez charmés par ce parcours de 60 km qui s’étend le long de l’estuaire de la Loire ! On y découvre 33 œuvres d’art contemporain à ciel ouvert, de Nantes à Saint-Nazaire.

Parmi elles, voici quelques œuvres qui prolongent bien la poésie de la Maison dans la Loire. D’abord, au bord de l’eau, vous aurez l’occasion de croiser des animaux de la brousse et de la savane ! The Settlers (les Colons), de Sarah Sze, rassemble des sculptures géantes qui ajoutent de la vie à la nature environnante : un ourson, une ourse, un jaguar, des singes. Au cœur du domaine naturel de Port Lavigne, non loin de la zone aéroportuaire nantaise, vous aurez déjà la sensation de voyager.

Nous vous recommandons de faire une pause près du serpent d’océan, signé Huang Yong Ping. Le squelette, qui évoque une découverte archéologique, est encore plus photogénique à marée haute. Cette structure en mouvement avec ses vertèbres en métal, évoque la courbe du pont de Saint-Nazaire. Mieux encore, vous pouvez admirer le serpent en direct, grâce à cette webcam !

Pour finir, vous pourriez prendre un peu de hauteur avec le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata. Cet ouvrage en bois impressionnant symbolise un nid d’hirondelle à échelle humaine. L’usage d’un matériau aussi vivant que le bois met aussi en exergue « la précarité du monde des hommes », selon l’artiste. Si vous aimez les perspectives et les points de vue spectaculaires, cette dernière œuvre d’art est faite pour vous.

Au-delà de la Maison dans la Loire et de ces œuvres, gardez le « parcours estuaire » en tête pour une prochaine escapade hors de Paris !

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La Maison dans la Loire, Quai Jean-Pierre-Fougerat, 44220 Couëron

Paris-Montparnasse > Nantes en TGV, puis 1h de correspondance

Photo à la une : La Maison dans la Loire de Jean-Luc Courcoult qui défie les eaux © Loic Venance