À Paris, un cachalot de 20 mètres s’est échoué depuis la Seine

Légende urbaine, ou réalité ? Parfois, à Paris, il est possible de se tromper ! Vous connaissez tous ce qui est arrivé le 7 mars 1984, quand un véritable crocodile du Nil a été découvert dans les égouts, sous la rue du Pont-Neuf. La femelle, baptisée Éléonore, aurait pu survivre jusqu’à deux mois sous Paris en se nourrissant de rats et de déchets alimentaires. Transférée dans un sanctuaire après sa capture, elle vivra jusqu’en 2021. Et c’est 30 ans après le crocodile de 1984 qu’un animal improbable apparaît sur les quais de Seine ! Le 21 juillet 2017, un cachalot de près de 20 mètres est retrouvé échoué quai de la Tournelle dans le 5e, à deux pas de Notre-Dame. On vous dévoile toute la vérité, et rien que la vérité.

Un cachalot échoué à Paris

Vous vous en doutez, ce cachalot échoué était une œuvre d’art, mais tout a été fait pour reproduire les véritables conditions d’un « échouage ». Un périmètre de sécurité est installé autour du cétacé et de prétendus scientifiques s’affairent autour de son corps, réalisant des examens et des prélèvements ! La mise en scène porte à confusion. L’œuvre va même jusqu’à donner à la presse une explication à l’arrivée improbable du cachalot en plein Paris. Selon ce qui se disait, il aurait appartenu à un groupe de trois animaux désorientés dans l’Atlantique après des exercices militaires utilisant des sonars. Ils auraient ensuite gagné l’estuaire de la Seine avant de remonter progressivement le fleuve. L’un d’entre eux aurait finalement succombé à Paris. Des représentants d’une organisation consacrée aux baleines sont même présents sur les lieux afin de renforcer la crédibilité du récit. Le doute est parfaitement semé.

En vérité, le faux animal a été installé dans la nuit avec un convoi exceptionnel qui est arrivé à 3h30 du matin, quai de la Tournelle.

Un canular en bord de Seine

Ce faux cachalot était une sculpture créée par Captain Boomer, un collectif artistique belge spécialisé dans les performances monumentales. L’opération a été organisée dans le cadre du festival Paris l’été, dont les organisateurs souhaitaient imaginer une manière inhabituelle d’investir l’espace public. À l’époque, on a nous aussi été clairement surpris !

En plus, l’idée avait été inspirée d’un événement bien réel : la crue de la Seine de 2016. Les organisateurs avaient observé que cet épisode inhabituel modifiait momentanément le comportement des Parisiens : les habitants s’arrêtaient pour observer le fleuve, échangeaient entre eux et se réappropriaient différemment l’espace urbain. Le faux échouage devait provoquer une rupture comparable dans le quotidien.

Pour y parvenir, Captain Boomer ne se contente pas d’exposer une sculpture. On vous l’a dit : scientifiques, « on dit », tout un scénario de fiction pour mêler le vrai au faux !

Le public lui-même devient ainsi une composante de l’œuvre, puisqu’il doit déterminer ce qu’il est réellement en train d’observer. Bien sûr, cette opération folle a été autorisée, mais plutôt sous l’axe de la « sculpture à installer », pas le reste. Donc, cela a mené les autorités à mener des enquêtes dans la journée : une stratégie parfaite pour que les questions fusent.

La performance servait aussi à susciter une réflexion sur la présence des cétacés et l’impact des activités humaines sur leur environnement. Mais l’œuvre de Captain Boomer ne se réduit pas à un unique message écologique : elle repose avant tout sur le brouillage entre fiction et réalité.

Un cachalot qui voyage en France

Sachez que Paris n’a pas été la première ville à accueillir le cachalot ! Captain Boomer avait déjà présenté son concept de faux échouage dans plusieurs villes européennes. Le principe restait sensiblement le même. On a donc déjà retrouvé une baleine sur les rives de la Tamise, à Londres. La performance est ensuite passée par plusieurs villes de Belgique et des Pays-Bas, ainsi que par Duisbourg, Valence ou encore Rennes. D’ailleurs, la capitale de la Bretagne avait accueilli le faux cachalot en 2016 ! Les bretons n’ont donc pas révélé le pot-aux-roses aux Parisiens, petits cachottiers.

À Paris, le cachalot restera finalement très peu de temps. L’installation a été programmée jusqu’au 23 juillet 2017. Puis, un an plus tard en 2018, Madrid fera partie de la farce ! Le Parisien le classera cette affaire parmi les grands canulars ayant marqué la capitale. Nous, on espère surtout qu’aucun vrai cachalot ne s’échouera à deux pas de Notre-Dame, pour le bien de tous les écosystèmes !

Voir cette publication sur Instagram 1,882 likes, 80 comments – commune.villefranchederouergue le November 21, 2025: "STUPEFACTION ce vendredi matin à Villefranche-de-Rouergue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tôt avant le lever du jour un promeneur a découvert un cachalot d’une quinzaine de mètres de long échoué sur le quai…

Photo à la une : Cachalot échoué sur la Seine par le collectif Captain Boomer © Arian Karimi