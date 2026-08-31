Le saviez-vous ? À Paris, des habitants vivaient sous 8 villes françaises

Place de la Concorde, au coeur de Paris : c’est ici que se trouve toute la France sans que vous ne vous en doutiez. Dans les années 1830, l’architecte Jacques-Ignace Hittorff est chargé de réaménager cet espace parisien, sous ordre de Louis-Philippe. Aux huit angles de la place se trouvaient huit pavillons nommés « guérites Gabriel », c’est sur ces guérites que huit statues monumentales ont été érigées. Ces huit allégories représentent des villes françaises, qui ont été placées géographiquement. Au Nord-Ouest on retrouve Brest et Rouen, au Nord-Est Lille et Starsbourg, au Sud-Est Lyon et Marseille, et puis au Sud-Ouest Bordeaux et Nantes.

La place de la Concorde

Quatre sculpteurs ont eu pour mission d’ériger ces allégories : deux statues chacun. Ces huit statues ont été conçues sous la même direction artistique. On les retrouve assises, tournées vers l’intérieur de cette place, qui sera nommée plus tard « place de la Concorde ». Elles sont vêtues de draperies, et chacune possède des attributs associés aux armes ou aux richesses de leur ville respective. Jean-Pierre Cortot a érigé Brest et Rouen. James Pradier fut le créateur de Lille et de Strasbourg. Louis Petitot a construit Lyon et Marseille, Louis-Denis Caillouette a fait Bordeaux et Nantes !

Mais alors, pourquoi avoir choisi ces huit villes françaises pour décorer la future place de la Concorde ? Affirmer qu’il s’agissait des « plus grandes villes françaises » à l’époque serait un raccourci. Au XIXe siècle, ces villes symbolisaient surtout la richesse du territoire. Brest était un grand port militaire, Rouen était une immense cité commerciale et industrielle. Lille, quant à elle, brillait par sa puissance textile et industrielle. Strasbourg était une ville stratégique positionnée à l’Est, Lyon était déjà célèbre pour son commerce de soieries. Marseille, comme encore aujourd’hui, vivait par son grand port méditerranéen. Bordeaux aussi jouissait d’un commerce maritime florissant, comme Nantes. Bien sûr : Paris n’avait pas besoin de sculpture, car son sol accueillait, et acceuille, ces huit villes.

Vivre près d’autres villes à Paris

L’insolite s’écrit grâce à ce contexte : des habitants de Paris vivaient littéralement sous ces statues. Nous avons évoqué les guérites Gabriel, qui étaient des pavillons bel et bien habités à l’époque. On pouvait donc très facilement affirmer « J’habite à Marseille, ou à Lyon », alors qu’on était bel et bien en plein Paris. D’ailleurs, les guérites sont toujours là : puisqu’il s’agit des portes que vous voyez sous les statues. Elles remontent à la conception originelle de la place par Ange-Jacques Gabriel au XVIIIe siècle. Elles ont donc été réutilisées pour servir de socle aux statues. Mais avant, la place de la Concorde possédait des fossés, qui ont été aménagés en jardin. Ils faisaient 5 mètres de profondeur et une vingtaine de mètres de largeur. On y trouvait même des arbres fruitiers ! Le problème était néanmoins de taille, puisqu’à trop admirer les statues, ou à ne pas regarder devant soi, les habitants tombaient dedans. Impossible donc de rentrer chez soi (sous Bordeaux, par exemple). Les accidents sont devenus si nombreux que les fossés ont été comblés. Les guérites, elles, ont été conservées. Mais alors, que cachent encore ces statues de villes où l’on pouvait habiter ?

Huit villes françaises : secrets & légendes

Il semblerait que pour personnifier Lille, James Pradier aurait pris pour modèle une femme de sa connaissance. Était-ce une maîtresse, une amie ? Les sources aiment ajouter des détails à l’histoire, mais nous ne pouvons rien affirmer. En revanche, une rumeur a longtemps eu la vie dure : la statue de Strasbourg, également signée James Pradier, serait Juliette Drouet. Madame Drouet, elle, a réellement été la maîtresse et le modèle de James Pradier avant sa célèbre relation avec Victor Hugo ! Cependant, les recherches actuelles doutent de cette identification. Lorsque la statue de Strasbourg a été érigée, Juliette Drouet était déjà engagée dans sa relation avec Victor Hugo. Elle n’aurait pas posé pour James Pradier. Certains optent donc pour Louise d’Arcet : l’épouse de Pradier. Bien sûr, l’histoire des statues ne s’arrête pas à des rumeurs, et tandis que certaines gardent peu d’anecdotes, celle de Strasbourg et Lille en sont truffées !

En 1870, la France perd la guerre franco-prussienne : l’Alsace et une partie de la Lorraine passent sous domination allemande. Or, la statue représentant Strasbourg est toujours au cœur de Paris. L’allégorie devient un lieu de recueillement. La statue de James Pradier est voilée et les Parisiens viennent y déposer des fleurs et des couronnes. Ce phénomène va durer des décennies. Puis, en 1918, c’est l’inverse qui se produit. Quand l’Alsace revient à la France, on célèbre près de cette statue ! Lors des fêtes de l’Armistice, elle est même couverte de drapeaux tricolores et de couronnes fleuries. Au Petit Palais, vous pourrez retrouver une peinture d’Ernest Jules Renoux qui représente ces instants de liesse.

Lille va connaître une histoire semblable, puisque durant la Première Guerre Mondiale, la ville est occupée par l’armée allemande. Alors on couvre la seconde statue de James Pradier des couleurs du deuil. Le 20 octobre 1918, Lille est libérée : on fête face à l’allégorie, tandis qu’on est encore en deuil pour Strasbourg.

Les huit villes place de la Concorde n’ont pas uniquement été des habitats : elles ont raconté l’histoire de France, à travers des deuils et des célébrations. Quant aux légendes qui ont la vie dure, sans doute aurons-nous des réponses plus tard !

Photo à la une : Place de la Concorde, statue et guérite © Iskar Williams Adobestock