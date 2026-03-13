À 3H30 de Paris, cette tour étrange gardée par des chimères cache un message secret

Il faut le voir pour le croire : cette tour insolite gardée par des chimères existe depuis 76 ans ! Située à 3H30 de Paris, en Wallonie, elle est le travail d’un seul homme. À l’effigie du Palais Idéal du Facteur Cheval, de la Maison de celle qui peint ou encore de la Fabuloserie, cette tour de 33 mètres de haut est une œuvre d’art à part entière. Ce trésor du patrimoine belge dissimulé au cœur de la forêt est une pépite encore trop méconnue, alors laissez-vous guider !

Un message secret, et un homme

Celle que l’on nomme la tour d’Eben-Ezer a été construite en 15 ans par Robert Garcet (1912-2001). Cet homme belge a exercé plusieurs métiers depuis son plus jeune âge (ouvrier, plombier…). Sa connaissance de la pierre va s’accroître lorsqu’il va devenir apprenti carrier, puis tailleur de pierre, et enfin, exploitant de carrière ! Dans cette région belge, le silex est à l’honneur. Robert Garcet deviendra un véritable scientifique autodidacte, et saura déduire les couches géologiques avec précision. Notez que ce constructeur à l’imagination débordante est aussi reconnu dans le milieu scientifique ! Grâce à sa manière de creuser la pierre, Robert Garcet a exhumé de nombreux fossiles, dont des squelettes mosasaures, rien que ça. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces prédateurs marins gigantesques grâce aux films Jurassic World. De fait, les carrières de cet homme incroyable étaient plus profondes que celles de ses confrères ; ce qui lui a permis de faire évoluer les recherches paléontologiques du monde !

D’ailleurs, il utilisera la pierre phare de la région pour construire la tour d’Eben-Ezer : le silex. Ce monument a été érigé dès 1948 en portant le message de la paix. Cette tour, pensée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est née pour s’opposer à toutes les violences. Elle compte sept étages, dont une terrasse.

Des chimères à 3H30 de Paris

Robert Garcet s’est également énormément inspiré de passages de la bible qui évoquent la paix. Les chimères qui surveillent la tour et ses alentours sont des anges. Ils incarnent les « animaux ailés » qui tirent le char d’Ezechiel dans l’Ancien Testament. Ces êtres ailés sont tournés vers des points cardinaux : l’aigle est au nord-est, le lion au sud-est, le sphinx au sud-ouest et le taureau au nord-ouest. Notez que ces sculptures incroyables ne sont que la partie immergée de l’iceberg ! L’intérieur de la tour est un musée que vous pouvez visiter. Attendez-vous à découvrir un univers fantastique, qui invoque la paix, l’Histoire, et qui décrit les intentions de Robert Garcet : un homme à l’imagination débordante.

Une tour étrange

Au cœur du musée de la tour d’Eben-Ezer, les allusions bibliques se poursuivent : apocalypse, ange, guerre, dinosaures… L’objectif de ces salles insolites est de laisser voguer sa propre imagination. Vous aurez l’impression de découvrir un nouvel univers en plein cœur de cette forêt wallonne.

Bien sûr, d’étages en étages, vous en apprendrez davantage sur Robert Garcet. Gardez en tête que chaque pierre garde un message, et que les secrets de la tour d’Eben-Ezer n’ont pas encore tous été révélés. Ce nom porte bien sûr un sens biblique : en 1038 av. JC, Samuel érigea une pierre pour symboliser la paix retrouvée, et la nomma ainsi.

La tour d’Eben-Ezer est un incontournable, autant par son aspect insolite, que par son message. Nous vous encourageons à plonger dans le monde onirique de Robert Garcet, et de vivre cette ode à la paix bienvenue.

Tour Eben-Ezer, musée du Silex, Croquê Thier 15, 4690 Bassenge, Belgique

Photo à la une : Tour Eben-Ezer © Dimitar Dimitrov