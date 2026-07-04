Près de Paris, cette “machine à habiter” signée Le Corbusier est inscrite à l’UNESCO

À Poissy, dans les Yvelines, la Villa Savoye se tient sur les hauteurs de la ville. Cette drôle de villa blanche construite par Le Corbusier entre 1928 et 1931 est aujourd’hui considérée comme l’un des grands manifestes de l’architecture moderne. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est ouverte au public pour des visites libres ou commentées.

Une villa au cœur de Poissy

Déjà reconnu parmi les architectes d’avant-garde, Le Corbusier reçoit une commande de Pierre et Eugénie Savoye dans les années 1920. Ce couple de la grande bourgeoisie parisienne souhaite édifier une maison de campagne au sein de la ville de Poissy, à l’ouest de Paris. Construite entre 1928 et 1931, la Villa Savoye est pensée selon les fameux « cinq points de l’architecture moderne » théorisés par l’architecte : des pilotis qui soulèvent la maison du sol, un plan intérieur libre, une façade indépendante de la structure, de longues fenêtres horizontales et un toit-terrasse.

Pour autant, cette modernité n’a pas été appréciée par la famille Savoye, qui l’a progressivement délaissée. L’arrivée de la Seconde Guerre mondiale a conduit à un abandon provisoire de la Villa qui, en partie endommagée, risquait d’être démolie. Une importante mobilisation a bien heureusement permis de préserver l’édifice, de mener un chantier de restauration et de le classer au titre des monuments historiques, un fait exceptionnel pour un bâtiment construit au XXe siècle.

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Exemple de l’architecture moderne

La Villa Savoye est désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que manifeste de l’architecture moderne. L’édifice répond alors aux préoccupations sociales de l’époque : des aménagements fonctionnels, répondant aux normes de l’hygiénisme, ainsi qu’un emplacement pour la voiture. Le Corbusier parle même d’une « machine à habiter », sur laquelle il ajoute une « promenade architecturale » sous forme de rampe menant les pièces de vie jusqu’au toit-jardin.

En souhaitant mettre en forme sa maison idéale, l’architecte ne prend pas en compte la plupart des demandes de la famille, notamment une grande pièce de séjour au rez-de-chaussée. Cela explique le fait que la villa soit restée en grande partie inhabitée et se soit détériorée assez vite. Les problèmes d’humidité et la mauvaise isolation du bâtiment n’arrangent rien aux rapports entre les Savoye et l’architecte : en 1937 , excédés par les infiltrations d’eau, ceux-ci menacent de le poursuivre s’il ne fait pas en sorte de rendre la villa « habitable ».

Des visites durant l’année

Désormais ouverte au public, la Villa Savoye se visite durant toute l’année. Il est possible de découvrir librement l’édifice, et pour les plus jeunes, de se munir d’un livret de jeux gratuit permettant de mieux connaître Le Corbusier grâce à une suite d’énigmes… Par ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’histoire de la villa, des visites commentées sont organisées plusieurs jours par an, dont les samedis et dimanches durant l’été. Durant la période estivale, la Villa Savoye s’associe aussi à d’autres festivals, comme les Jardins ouverts ou Festival Paris l’été pour accueillir des spectacles dans son parc ou dans l’édifice lui-même.

La Villa Savoye

82 rue de Villiers, 78300 Poissy

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Image à la une : La Villa Savoye © Takashi Images / Adobe Stock