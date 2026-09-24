1 tonne de raisins récoltée par an : où peut-on boire le vin de la vigne de Montmartre ?

À quelques pas de la basilique du Sacré-Cœur, les vignes du Clos Montmartre sont l’un des derniers vestiges du passé viticole de Paris. Aujourd’hui encore, les jardiniers de la Ville récoltent plus d’une tonne de raisins par an sur cette parcelle de 1 556 mètres carrés. Mais une fois celle-ci ramassée, où peut-on goûter son vin ?

Le Clos Montmartre, une vigne au cœur de Paris

Installé rue des Saules, le Clos Montmartre compte aujourd’hui environ 1 700 pieds de vigne, répartis sur une surface de 1 556 mètres carrés. Plusieurs dizaines de cépages y sont cultivés, avec en grande partie du gamay et du pinot. Appartenant à la Ville de Paris, la parcelle est entretenue durant toute l’année par ses jardiniers.

Celle-ci a été plantée au cours des années 1930. Au fil des années, des riverains – dont le dessinateur Francisque Poulbot – ont contribué à préserver ce terrain menacé par l’urbanisation en y faisant renaître une tradition viticole ancienne. Depuis, les raisins récoltés sont pressés puis vinifiés dans les sous-sols de la mairie du 18e arrondissement, avant d’être transformés en vins rouge et vins rosé.

Où acheter et déguster son vin ?

Pour goûter au vin du Clos Montmartre, il faut être présent à un événement en particulier : la Fête des Vendanges de Montmartre ! Organisé chaque année en octobre, l’événement permet de découvrir et d’acheter les cuvées issues des récoltes précédentes. Pour cette nouvelle édition, qui aura lieu du 7 au 11 octobre 2026, la cuvée 2025 sera ainsi proposée à la dégustation.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre la fête pour se procurer une bouteille. En charge de la vinification des vignes, le Comité des Fêtes et d’Actions sociales du 18e arrondissement s’occupe aussi de la mise en vente du vin du Clos Montmartre durant toute l’année au Musée de Montmartre. Situé juste au-dessus de la vigne, le lieu permet ainsi d’acquérir des bénéfices destinés aux œuvres sociales du quartier.

À la découverte du vignoble

Le vin de Montmartre peut être dégusté avec ses bouteilles, mais aussi découvert directement à travers une visite guidée du Clos Montmartre. Ce n’est que dans le cadre de ces événements que la parcelle est rendue accessible au public – autrement, seuls les jardiniers peuvent y entrer au cours de l’année. Pour participer à ces visites, dirigez-vous sur la site du musée de Montmartre.

Pour l’occasion, une personne du Comité des Fêtes de Montmartre vous fera découvrir le Clos Montmartre et vous fera déguster son vin en vous offrant un verre gravé en son effigie ! Vous pourrez ensuite poursuivre avec une visite gratuite des expositions du musée de Montmartre. Niveau tarif, comptez 43 euros par personne, dans la limite des places disponibles. L’occasion de passer une heure dans cette vigne historique dominant la ville.

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Image à la une : Vigne de Montmartre © Matthieu / Adobe Stock