Pourquoi peut-on se parler d’un quai à l’autre du métro parisien sans crier ?

Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte sans vraiment y prêter attention. Vous sortez d’un dîner entre amis, chacun attend son métro sur un quai différent. Ce moment un peu gênant où l’on fait semblant de consulter son téléphone pour éviter le silence… Puis votre ami vous adresse quelques mots. À votre grande surprise, vous l’entendez parfaitement. Pourtant, entre vous, il y a les rails, plusieurs mètres de vide et le grondement des rames. Comment est-ce possible ? Nous avons enquêté sur ce drôle de phénomène et vous révélons le secret de l’acoustique des anciennes stations du métro parisien.

Pourquoi les voûtes du métro sont si particulières

Inauguré à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, le métro parisien est bien plus qu’un simple moyen de transport. Depuis plus d’un siècle, il accompagne le quotidien des Parisiens tout en façonnant l’identité de la capitale. À l’extérieur, les célèbres entrées imaginées par Hector Guimard, avec leurs lignes ondoyantes et leurs lettrages caractéristiques, sont devenues des emblèmes de l’Art nouveau. Mais sous terre aussi, l’architecture réserve quelques surprises. Sur les quais, les voûtes recouvertes de leurs célèbres carreaux de faïence biseautés semblent n’avoir qu’une fonction esthétique. Pourtant, elles cachent un étonnant pouvoir : elles font voyager le son. Le secret réside dans leur forme. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le plafond n’est pas parfaitement arrondi. Il dessine une ellipse, une figure géométrique étudiée depuis l’Antiquité. Cette courbe possède deux points très particuliers, appelés les foyers. Et c’est précisément là que les mathématiques entrent en scène.

Les poinçonneurs connaissaient déjà l’astuce

Lorsqu’une personne parle depuis l’un de ces foyers, les ondes sonores rebondissent sur la voûte avant de converger naturellement vers le second. Résultat : votre interlocuteur vous entend parfaitement, malgré les rails et plusieurs mètres de vide qui vous séparent. Comme si le plafond guidait votre voix jusqu’à lui. Les anciens poinçonneurs du métro connaissaient parfaitement cette particularité. Bien avant les radios et les téléphones portables, ils savaient précisément où se placer pour communiquer avec leur collègue installé sur le quai opposé. Inutile de crier au-dessus du grondement des rames : quelques mots suffisaient pour se faire entendre. Cette étonnante propriété de l’ellipse est connue depuis des siècles. Bien avant la naissance du métro parisien, certaines salles d’abbayes médiévales étaient déjà conçues selon ce principe. Les voûtes guidaient naturellement les sons d’un foyer à l’autre, permettant aux prêtres de communiquer avec des malades tenus à distance sans avoir à élever la voix.

Derrière les carreaux blancs, une prouesse géométrique

Cette étonnante propriété ne s’applique d’ailleurs pas qu’au son. Si les parois d’une station étaient parfaitement réfléchissantes, un rayon lumineux suivrait exactement le même trajet : parti d’un foyer, il convergerait naturellement vers le second. C’est d’ailleurs de cette propriété géométrique que vient le verbe « focaliser ». La prochaine fois que vous croiserez un ami sur le quai d’en face, vous penserez à nous… et vous pourrez même briller en société en expliquant pourquoi il est possible de se parler d’un quai à l’autre sans crier, malgré le grondement des rames. Quant à ces célèbres carreaux blancs, vous ne les regarderez sans doute plus de la même façon : derrière ce décor emblématique du métro parisien se cache une étonnante démonstration de géométrie.

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