Cette station du métro parisien abrite un musée sous terre depuis près de 60 ans

Chaque jour, des milliers de voyageurs passent par cette station de la ligne 1 sans forcément s’arrêter sur ce qui la rend unique : sa partie musée. Car derrière ses quais, se cache une histoire étonnante… Depuis 1968, elle expose des reproductions de chefs-d’œuvre du Louvre, sous terre ! Une curiosité qui a véritablement transformé la façon de décorer le métro de Paris.

La première station musée du métro parisien

Quand on pense au métro parisien, on imagine généralement des quais aux murs carrelés de blanc, des couloirs parfois interminables et des voyageurs pressés. Pourtant, au cœur du 1er arrondissement se trouve une station pas tout à fait comme les autres. Située sur la ligne 1, Louvre-Rivoli fut la première station du réseau à bénéficier d’un aménagement culturel entièrement pensé autour d’un musée. L’idée naît en 1968 sous l’impulsion d’André Malraux, alors ministre de la Culture, qui souhaite offrir aux voyageurs un avant-goût des trésors conservés au Louvre avant même qu’ils n’en franchissent les portes. Les quais sont alors transformés pour évoquer les salles du musée : les publicités disparaissent, les murs se parent de pierre de Bourgogne et des reproductions de sculptures prennent place dans d’élégantes niches et vitrines.

Des œuvres d’art directement sur les quais

L’effet devait être saisissant pour les voyageurs de la fin des années 1960. En descendant sur les quais, ils découvraient des copies d’œuvres antiques, égyptiennes ou médiévales inspirées des collections du Louvre. L’objectif n’était pas seulement décoratif : il s’agissait de faire entrer la culture dans le quotidien des Parisiens (et probablement de donner envie d’aller au Louvre !). Cette scénographie inédite a rencontré un tel succès qu’elle a inspiré par la suite de nombreuses autres stations thématiques du réseau parisien. Aujourd’hui encore, il suffit de penser aux stations Arts et Métiers, Concorde ou Varenne pour mesurer l’influence de cette initiative pionnière.

Pourquoi la station s’appelle-t-elle aujourd’hui Louvre-Rivoli ?

Jusqu’en 1989, la station portait simplement le nom de « Louvre ». Mais la grande transformation du musée, marquée par l’arrivée de la pyramide imaginée par Ieoh Ming Pei et le déplacement de l’entrée principale, a changé la donne. Pour éviter toute confusion avec la station la plus proche du nouvel accès au musée, Palais-Royal Musée du Louvre, le nom de cette station devient alors « Louvre-Rivoli », en référence à la célèbre rue qui la surplombe.



Les trésors que l’on peut admirer sur les quais

En attendant leur métro, les voyageurs peuvent notamment apercevoir la célèbre Vénus de Milo, l’Esclave mourant de Michel-Ange, la monumentale statue du dieu Amon protégeant Toutânkhamon, la déesse Diane, le Code de Hammurabi, le Scribe accroupi, ou encore plusieurs sculptures égyptiennes, grecques et mésopotamiennes dont les originaux sont conservés au musée. Au printemps 2026, ces moulages ont d’ailleurs fait l’objet d’une restauration complète. Après deux mois de travail dans les ateliers du GrandPalaisRmn, les 10 grandes statues emblématiques de la station ont retrouvé leur place sur les quais, permettant à cette étonnante galerie d’art souterraine de retrouver tout son éclat.

Une curiosité que beaucoup de voyageurs ignorent encore

Nous sommes nombreux à traverser le métro les yeux rivés sur notre téléphone ou à surveiller l’arrivée de la prochaine rame. Pourtant, certaines stations méritent qu’on s’y attarde quelques minutes, comme Louvre-Rivoli. Derrière son apparence discrète se cache l’une des expériences les plus originales du réseau parisien : un lieu où l’on peut admirer des copies des collections du plus grand musée du monde tout en attendant son métro. La prochaine fois que vous passerez sur la ligne 1, prenez le temps de descendre à Louvre-Rivoli. Vous découvrirez peut-être l’un des musées les plus inattendus de Paris !

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