Quand le métro de Paris ferme, cet étrange train entre en action chaque nuit

Chaque soir, lorsque le dernier wagon quitte son terminus et que les quais se vident, on pourrait croire que le métro de Paris s’endort enfin. En réalité, une véritable fourmilière s’anime : trains de maintenance, convois de travaux, équipes techniques… Cette armée discrète prend possession des tunnels afin que les voyageurs puissent emprunter le métro dès l’aube sans même imaginer tout ce qui s’est passé pendant la nuit !

Un train aspirateur pour nettoyer le métro

Parmi ces engins méconnus figure un véhicule aussi discret qu’indispensable : le train aspirateur. Sa mission consiste à parcourir les voies pour éliminer la poussière et les nombreux déchets qui s’accumulent entre les rails au fil de la journée. Ce train ne transporte bien sûr aucun passager, il circule uniquement lorsque le trafic est interrompu et est tracté par un véhicule spécialement conçu pour les travaux de nuit. Son imposant système d’aspiration nettoie les voies sans perturber le ballast, ces pierres qui assurent la stabilité de la voie ferrée.

Une vie souterraine la nuit

Le train aspirateur est loin d’être le seul à circuler une fois les stations fermées. Dès la coupure du trafic, de nombreux convois de maintenance sillonnent le réseau : certains transportent du matériel, d’autres remplacent des rails endommagés, meulent les voies pour limiter leur usure ou acheminent les équipes vers les chantiers nocturnes. Ces trains empruntent les nombreux raccordements qui existent entre les lignes du métro, un réseau parallèle quasiment invisible pour les voyageurs. Certains engins fonctionnent même sur batteries afin de pouvoir intervenir lorsque le rail d’alimentation électrique est mis hors tension pour garantir la sécurité des équipes.

Quelques heures pour entretenir plus de 200 km de lignes

La maintenance du métro parisien est une véritable course contre la montre… Chaque nuit, les équipes disposent de quelques heures à peine avant la reprise du trafic. Durant cette courte fenêtre (entre 1h30 et 5h30), elles inspectent les tunnels, remplacent des portions de rails, vérifient les appareils de voie, entretiennent les équipements techniques et poursuivent les chantiers de rénovation des stations. L’objectif est de réaliser un maximum d’interventions sans interrompre le service en journée. C’est grâce à ce travail invisible que le métro peut accueillir les voyageurs dès les premières rames du matin dans des conditions de sécurité optimales.

La prochaine fois que vous quitterez une station après le dernier métro, imaginez ce qui se passe quelques minutes plus tard… Derrière les tunnels silencieux se met alors en marche une véritable ville souterraine, où des trains que presque personne ne voit travaillent sans relâche pour que le métro parisien continue de fonctionner, jour après jour !

À lire également : Cette station du métro parisien abrite un musée souterrain depuis 60 ans

Crédit photo de une : Train aspirateur © Wikimedia Commons