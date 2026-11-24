Faire du ski, s’essayer au curling et prendre la pose sur un télésiège sans quitter la région parisienne : c’est le programme plutôt inattendu qui attend les visiteurs du marché de Noël de La Défense cette année. Jusqu’au 31 décembre 2026, une véritable petite station de ski y a pris ses quartiers, avec des animations gratuites et plusieurs séjours à la montagne à remporter.

Une station de ski au milieu des gratte-ciel

Les pistes enneigées semblent bien loin des tours de La Défense… Et pourtant, depuis le 12 novembre, un petit air de sports d’hiver souffle sur le deuxième plus grand marché de Noël de France. Installée sur l’allée centrale, à quelques pas de la Maison du Père Noël, « La Station de Ski » est la grande nouveauté de cette édition 2026. Imaginé par France Montagnes, cet espace de 100 m² invite les visiteurs à retrouver l’ambiance des stations françaises, entre chalets, activités hivernales et envies de grand air. Le tout, sans avoir à chausser de véritables skis ni à affronter les embouteillages du départ en vacances !

Du ski et du curling à tester gratuitement

C’est sans doute l’activité la plus insolite de cette installation : un simulateur SKI Fit 360 permet de s’essayer aux sensations du ski alpin en plein cœur du quartier d’affaires. Les amateurs de sports d’hiver pourront également défier leurs proches autour d’une partie de curling, cette discipline olympique où l’adresse compte autant que la stratégie. Et pour immortaliser cette escapade montagnarde, un télésiège a même été installé pour prendre une photo souvenir ! Trois expériences entièrement gratuites qui devraient particulièrement plaire aux familles, mais aussi à tous ceux qui rêvent déjà de leurs prochaines vacances à la neige.

Des séjours à la montagne à gagner

La Station de Ski pourrait aussi permettre à quelques chanceux de partir réellement à la montagne ! Plusieurs stations et destinations françaises se succèdent au fil des week-ends pour présenter leurs territoires et organiser des animations. Après les Pyrénées et les Alpes du Sud, place à l’Isère du 27 au 29 novembre, avec notamment une initiation au biathlon laser et un séjour à remporter. Du 4 au 6 décembre, les visiteurs pourront également participer à un jeu-concours pour tenter de gagner des vacances en Haute-Savoie.

Une initiative qui prend tout son sens au milieu des 300 chalets du marché de Noël de La Défense : entre deux emplettes et quelques gourmandises de saison, les visiteurs pourront désormais s’offrir un petit avant-goût des vacances d’hiver. Et peut-être même repartir avec un véritable séjour au ski en perspective !

La Station de Ski – Marché de Noël de Paris La Défense

Adresse : Parvis de La Défense, 92800 Puteaux

Dates : du 12 novembre au 31 décembre 2026

Tarif : entrée libre