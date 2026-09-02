Cette entreprise française transforme les mégots de cigarettes en doudounes

On les retrouve sur les trottoirs, dans les caniveaux, les parcs ou même à la plage… Les mégots de cigarettes sont un véritable fléau. Mais une fois ramassés, ils peuvent connaître une seconde vie pour le moins inattendue. Dans l’Oise, une entreprise française a trouvé comment dépolluer leurs filtres et récupérer leurs fibres pour fabriquer de l’isolant, des pochettes d’ordinateur et même… des doudounes ! Zoom sur cette belle initiative.

Des mégots dans nos doudounes ?

Tout commence en 2019 lorsque Julien Paque se lance un drôle de défi à la fin de ses études d’ingénieur : trouver comment recycler les mégots de cigarettes sans utiliser de grandes quantités d’eau, qui seraient à leur tour contaminées par les polluants. Depuis Berthecourt, dans l’Oise, il commence donc à expérimenter différentes techniques, et fonde TchaoMegot l’année suivante. Depuis, le projet a bien grandi : désormais installée à Bresles, près de Beauvais, l’entreprise récupère des millions de mégots collectés dans des cendriers installés chez des entreprises et des collectivités pour les valoriser.

Valoriser un déchet atypique

Pourquoi s’intéresser à un déchet aussi peu ragoûtant ? Parce que le filtre d’une cigarette cache une matière intéressante : des fibres d’acétate de cellulose. Une fois débarrassées de leurs polluants, celles-ci peuvent être réutilisées pour leurs propriétés isolantes. TchaoMegot a ainsi développé et breveté son propre procédé de dépollution, qui utilise notamment du CO₂ supercritique et évite le lavage à grande eau. Celui-ci a été validé par l’INERIS et la fibre obtenue est conforme à la réglementation européenne REACH. Le résultat est assez surprenant : la matière récupérée peut devenir un isolant thermique et acoustique pour les bâtiments, mais aussi servir à rembourrer des pochettes d’ordinateur ou des vêtements. Une seule doudoune permet ainsi de donner une seconde vie à environ 4 500 mégots !

Des centaines de millions de mégots à recycler

Après une levée de fonds de 3,6 millions d’euros, TchaoMegot a installé à Bresles une ligne de production capable de transformer jusqu’à 500 millions de mégots en 300 tonnes de matière isolante. Un changement d’échelle particulièrement intéressant lorsqu’on sait que 25 000 tonnes de mégots seraient jetées chaque année en France ! Après avoir franchi le cap de l’industrialisation, l’entreprise souhaite désormais aller encore plus loin en déployant de nouvelles unités de traitement. Une jolie revanche pour ces déchets dont personne ne voulait…

Plus d’infos sur le site officiel de TchaoMegot