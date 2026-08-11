Le plus grand festival canin d’Europe s’installe à 45 minutes de Paris

Les 12 et 13 septembre 2026, le Château de Bertichères, dans l’Oise, va accueillir un drôle de festival : pendant deux jours, chiens et humains pourront courir dans la boue, franchir des obstacles, plonger dans une immense piscine ou simplement profiter d’un domaine de 120 hectares avec plein de copains. Pour sa 21e édition, le Woofest s’annonce comme l’une des sorties les plus insolites de la rentrée à faire avec son compagnon à quatre pattes !

Le plus grand festival canin d’Europe

Voilà une sortie qui devrait changer de la traditionnelle promenade au parc… Les 12 et 13 septembre 2026, le Woofest investira le Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin, à environ 45 minutes au nord de Paris. Pour l’occasion, son domaine de 120 hectares deviendra un gigantesque terrain de jeu entièrement pensé pour les chiens, et leurs humains. Créé en 2018, le Woofest se présente aujourd’hui comme le plus important rassemblement humains-chiens en Europe. Pas besoin pour autant d’avoir un animal particulièrement sportif : l’idée est justement de pouvoir composer sa journée entre épreuves, promenades, animations et moments de détente.

Une course de 6 km dans l’eau et la boue

L’une des attractions phares risque toutefois de laisser quelques traces sur les pelages. Une course à obstacles d’environ 6 kilomètres permettra aux binômes de traverser de l’eau et de la boue, d’enchaîner différents passages et de franchir des ballots de paille. Bonne nouvelle pour ceux qui ne visent pas les Jeux olympiques canins : aucun chronomètre ici, chacun avance à son rythme avec son chien. Les plus sportifs auront malgré tout de quoi se mesurer les uns aux autres puisque l’étape parisienne possède une particularité : elle propose également du canicross et du canitrail chronométrés. À l’inverse, des marches encadrées seront organisées l’après-midi pour ceux qui préfèrent découvrir tranquillement le domaine.

Tout un village dédié aux chiens à 45 minutes de Paris

Il ne sera pas nécessaire de participer aux courses pour profiter du festival. Parmi les animations les plus étonnantes, le Woof Jump permettra aux chiens de plonger dans une piscine de 12 mètres. Un parcours de ballots de paille et une piscine à balles feront également partie des réjouissances. Le reste du domaine accueillera le Woof Village, réunissant une cinquantaine de stands et boutiques avec des marques, associations et professionnels du monde animalier. Un espace bien-être proposera même des séances d’ostéopathie canine et des conseils de professionnels. De quoi occuper facilement toute une journée.

Le succès du concept est de pas se limiter aux passionnés de sport canin : plus de 35 000 visiteurs participent désormais au Woofest année après année, certains venant simplement profiter du village et de l’ambiance avec leur chien. Une manière réjouissante de passer un dernier grand week-end en plein air avant l’automne, avec un programme qui amuse autant les chiens que leurs propriétaires !

Woofest Paris 2026

Château de Bertichères, 60240 Chaumont-en-Vexin

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026, de 10h à 18h

Pass visiteur : 14 € la journée / 19 € les deux jours

Gratuit pour les moins de 12 ans et les chiens

Course à obstacles : 32 €, marche : 20 €, pack de Woof (compétitions + village) : 100 €

Parking gratuit sur place

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