Les meilleures friperies de Lille

La fripe est devenue bien plus qu’un plan malin. C’est une façon de consommer autrement, de soutenir des projets solidaires, de dénicher des pièces uniques… et de se faire plaisir sans exploser son budget. Des boutiques associatives aux friperies vintage ultra pointues, voici les adresses à connaître à Lille !
Les friperies solidaires
Epatha – Fives / Hellemmes
Installée depuis plus de 20 ans, Epatha fait partie des pionnières. Ici, les vêtements sont à tout petits prix (les manteaux dépassent rarement 10 €) et l’esprit est résolument solidaire. En plus de la boutique, des ateliers à prix libre (couture, tawashi, cuisine…) sont régulièrement proposés.
Epatha
176 Rue de Lannoy, Lille
Ouverture : lundi à samedi de 14h à 19h
La Boutique solidaire aux Carrés – Moulins
Dans le quartier de Moulins, la Boutique solidaire aux Carrés friperie associative vend des vêtements entre 0,50€ et 5€. Elle dépend du Centre de la Réconciliation, qui soutient notamment des mineurs isolés et des femmes en difficulté. On y trouve aussi des jeux et des vêtements pour enfants.
La Boutique solidaire aux Carrés
210 Rue d’Arras, Lille
Ouverture : lundi à jeudi de 14h à 18h
Chez Henry – Wazemmes
Créée par la Croix-Rouge, Chez Henry propose des vêtements issus de dons à prix très accessibles. On peut facilement repartir avec une tenue complète pour moins de 15 €. Certaines pièces racontent même leur histoire via une petite étiquette. Une belle manière de transmettre plus qu’un vêtement !
Chez Henry
158 Rue Léon Gambetta, Lille
Ouverture : mercredi de 14h à 18h – jeudi à samedi de 10h à 18h30
Les friperies hybrides et généralistes
Frip’Up – Rue Gambetta
Avec ses canapés et ses livres en libre accès, Frip’Up se veut aussi un lieu d’échange. Les vêtements sont chinés avec attention, souvent auprès d’associations.
Frip’Up
79 rue Léon Gambetta, Lille
Ouverture : lundi de 14h à 19h – mardi à samedi de 11h à 19h
Mercerie – Lille centre
Avec son ambiance 60’s assumée, la Mercerie est tout simplement une ancienne mercerie reconvertie en friperie vintage ! On y chine des pièces des années 60 aux années 2000, soigneusement sélectionnées.
Mercerie
34 rue d’Amiens, Lille
Ouverture : lundi à vendredi de 13h30 à 19h – samedi de 11h à 19h
Les friperies de luxe
Be Bop & Lula – Lille
Installée dans une maison typiquement lilloise, Be Bop & Lula (aussi appelée Be Bop) mise sur un vintage haut de gamme : Burberry, Versace, Galliano… Les prix restent élevés, mais bien en dessous du neuf !
Be Bop & Lula
2 Rue Nicolas Leblanc, Lille
Ouverture : mardi à vendredi de 13h à 19h – samedi de 12h à 19h
Yemma – Centre
Chez Yemma, la sélection est affûtée, avec beaucoup de pièces masculines et de belles marques comme Ralph Lauren ou Carhartt. Une fripe exigeante, pour amateurs de belles matières !
Yemma
4 Rue des Fossés, Lille
Ouverture : lundi et mardi de 14h à 18h30 – mercredi à vendredi de 12h30 à 19h – samedi de 11h à 19h