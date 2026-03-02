Les meilleures friperies de Lille

La fripe est devenue bien plus qu’un plan malin. C’est une façon de consommer autrement, de soutenir des projets solidaires, de dénicher des pièces uniques… et de se faire plaisir sans exploser son budget. Des boutiques associatives aux friperies vintage ultra pointues, voici les adresses à connaître à Lille !

Les friperies solidaires

Epatha – Fives / Hellemmes

Installée depuis plus de 20 ans, Epatha fait partie des pionnières. Ici, les vêtements sont à tout petits prix (les manteaux dépassent rarement 10 €) et l’esprit est résolument solidaire. En plus de la boutique, des ateliers à prix libre (couture, tawashi, cuisine…) sont régulièrement proposés.

Epatha

176 Rue de Lannoy, Lille

Ouverture : lundi à samedi de 14h à 19h

La Boutique solidaire aux Carrés – Moulins

Dans le quartier de Moulins, la Boutique solidaire aux Carrés friperie associative vend des vêtements entre 0,50€ et 5€. Elle dépend du Centre de la Réconciliation, qui soutient notamment des mineurs isolés et des femmes en difficulté. On y trouve aussi des jeux et des vêtements pour enfants.

La Boutique solidaire aux Carrés

210 Rue d’Arras, Lille

Ouverture : lundi à jeudi de 14h à 18h

Chez Henry – Wazemmes

Créée par la Croix-Rouge, Chez Henry propose des vêtements issus de dons à prix très accessibles. On peut facilement repartir avec une tenue complète pour moins de 15 €. Certaines pièces racontent même leur histoire via une petite étiquette. Une belle manière de transmettre plus qu’un vêtement !

Chez Henry

158 Rue Léon Gambetta, Lille

Ouverture : mercredi de 14h à 18h – jeudi à samedi de 10h à 18h30