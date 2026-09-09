La Brasserie Castelain fête ses 100 ans avec une journée festive ce week-end !

Avis aux amateurs de bières locales ! La célèbre Brasserie Castelain célèbre son 100e anniversaire cette année et pour l’occasion, elle vous ouvre ses portes le samedi 12 septembre, de 10h00 à 22h00. Ça fait partie des incontournables du mois de septembre à Lille alors on vous explique le programme !

C’est quoi la Brasserie Castelain ?

On doute que vous n’en ayez jamais entendu parler mais pour les retardataires, voici un peu tour d’horizon sur ce qu’est la Brasserie Catselain. Alors déjà, il s’agit d’une brasserie artisanale et indépendante complètement emblématique des Hauts-de-France. Elle se trouve à Bénifontaine dans le département du Pas-de-Calais près de Lens et a été fondée en 1926 par les trois frères Delomel. C’est en 1966 que le destin du lieu bascule, quand Roland et Marie-Louise Castelain rachetent la structure, avant d’être rejoints par leurs enfants.

Face aux difficultés financières de la fin des années 1970, leur fils Yves Castelain prend une décision audacieuse en 1978 qui sauve la brasserie : la création d’une bière de garde savoureuse baptisée la « CH’TI ». Lancée en 1979, elle propulse immédiatement l’entreprise familiale !

Pionnière et visionnaire, la maison écrit ensuite l’histoire brassicole française en lançant en 1986 la JADE, la toute première bière biologique certifiée AB créée en France, complétée plus tard par sa déclinaison 0,0%. Au fil des décennies, le site s’est modernisé et a ouvert son écomusée en 1990, puis son nouveau parcours de visite interactif « Le Spot » en 2024. Aujourd’hui, trois générations plus tard, c’est Nicolas Castelain qui dirige la brasserie.

Le programme pour les 100 ans de la brasserie

C’est un rendez-vous chaleureux et sans chishis qui vous attend pour fêter le centenaire de la brasserie. L’espace extérieur va se transformer en fête foraine rétro avec plein de jeux, d’animations pour les enfants, de concerts en plein air et de dégustations. Ce sera aussi l’occasion de voir les visages de ceux qui fabriquent vos brassins préférés, puisque l’équipe Castelain sera présente pour échanger avec vous sur son savoir-faire. Vous allez aussi pouvoir découvrir l’envers du décor en visitant la salle à brasser et les grandes étapes de fabrication. Vous allez pouvoir tester des nouveautés comme des classiques. Et pour les petits-creux pas de panique, des foodtrucks seront installés sur le site toute la journée.

Brasserie Castelain

13 Rue Pasteur, 62410 Bénifontaine

Samedi 12 septembre, de 10h à 22h

Réservations ici

Photo en couverture © Bière actu