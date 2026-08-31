Que faire à Lille au mois de septembre ?

C’est officiel : la rentrée est là, mais hors de question de céder à la morosité ! Le mois de septembre est sans doute l’un des plus festifs et des plus animés de toute l’année dans la métropole lilloise. On vous a sélectionné la crème de la crème des événements lillois du mois de septembre !

1. La Grande Braderie de Lille

C’est la tradition absolue : chaque premier week-end de mois, la Grande Braderie s’installe dans la capitale des Flandres ! Pour cette édition 2026, elle débutera le samedi 5 septembre dès 8h du matin pour s’imposer pendant 34 heures non-stop jusqu’au dimanche 6 septembre à 18h. Attention si vous venez en voiture : tout le centre-ville est hermétiquement fermé à la circulation ! Privilégiez le train grâce aux gares Lille Flandres et Lille Europe, ou optez pour les parkings-relais Ilévia puis prenez le métro et le tramway qui circuleront toute la nuit de samedi à dimanche. On vous explique tout sur la braderie de Lille 2026 dans notre article dédié.

2. Dénicher des pépites sur les autres brocantes de la région

Vous travaillez pendant le premier week-end de septembre ou vous avez manqué le grand déballage lillois ? Pas de panique ! Tout au long du mois, les communes aux alentours prennent le relais pour vous offrir votre dose de chine. Du vide-greniers d’Hellemmes le 13 septembre au grand marché aux puces de Faches-Thumesnil le 27 septembre, vous aurez l’embarras du choix. Vous trouverez aussi bien des vêtements de seconde main, que des jouets et de la décoration. Pour retrouver toutes les adresses et dates, c’est par ici.

3. Le Jardin Électronique

Le plus grand festival électro de la métropole lilloise fait son grand retour les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026 ! Pour sa 12e édition, le Jardin Électronique investit les 30 hectares de verdure du Parc Naturel Urbain de Lomme (16 rue du Château d’Isenghien). Cette année, l’événement propose une toute nouvelle scène « Tribu Mélodique » avec des grands noms comme Kölsch, Mind Against, Agoria ou Joris Voorn. La Tribu Hard réunira Vladimir Cauchemar, TNT et Vieze Asbak sous un dôme impressionnant, tandis que la Tribu Tech verra s’affronter Fenrick ou le duo Marie Vaunt et ASY*S. Pour la bass music, cap sur la Tribu Bass avec Friction et The Prototypes. Le site ouvre dès 14h le samedi (fermeture de la musique à minuit) et dès 13h le dimanche (fin des shows à 23h).

4. Les Journées Européennes du Patrimoine

Autre grand temps fort culturel de la mi-septembre : les Journées Européennes du Patrimoine ouvrent les portes de trésors d’architecture et de lieux habituellement fermés au grand public. Dans toute la métropole lilloise, les monuments historiques, hôtels particuliers, coulisses de théâtres et institutions publiques proposent des visites guidées gratuites, des ateliers et des parcours thématiques originaux. Bref, ça sera vraiment le bon moment pour en découvrir plus sur l’histoire de notre région !

5. Célébrer les 100 ans de la Brasserie Castelain à Bénifontaine

Le samedi 12 septembre, vous allez pouvoir pousser les portes d’un monument de la culture brassicole régionale ! Pour fêter son centenaire, la célèbre Brasserie Castelain organise une grande journée anniversaire portes ouvertes, totalement gratuite et en accès libre de 10h à 22h sur son site historique de Bénifontaine. Une occasion rare de visiter les coulisses de production (sur réservation) et de retracer 100 ans d’histoire régionale à travers un parcours ludique en plein air. Vous pourrez profiter des spectacles du magicien Tom Coss, d’un tournoi de baby-foot, d’un blindtest, de fanfares et concerts et DJ set jusqu’au soir. Un bar éphémère permettra de savourer les bières emblématiques du domaine (Ch’ti, Jade, Castelain) aux côtés de foodtrucks variés (burgers, friterie, gaufres). Un Pop-Up Store éphémère proposera aussi des éditions limitées inédites, comme leurs toutes nouvelles cuvées de spiritueux créées pour l’occasion !

6. Le Festival International du Court-Métrage

Les amoureux du cinéma ont eux aussi leur grand rendez-vous du mois ! Alors déjà, il y a encore des diffusions de films en plein air autour de Lille pendant le mois de septembre. Mais en plus de ça, le Festival International du Court-Métrage s’installe à Lille pour célébrer la création cinématographique au format court. Tout au long de l’événement, les lieux culturels de la métropole projettent une sélection de films venus du monde entier : fictions, animations, documentaires et créations expérimentales. Avec ses compétitions nationales et internationales, ses rencontres avec les réalisateurs et ses séances thématiques souvent décalées, vous allez vraiment pourvoir découvrir des pépites et soutenir les talents de demain.

7. Les Foulées Lambersartoises

Pour terminer le mois en beauté et se délier les jambes après tous ces événements, direction Lambersart pour les emblématiques Foulées Lambersartoises ! Cette course populaire très prisée rassemble chaque année des milliers de coureurs. Que vous soyez un runner expérimenté aux chronos ou un coureur du dimanche qui participe seulement aux boucles accessibles et aux marches familiales, l’événement est ouvert à tous les niveaux. Un beau moment de rassemblement, surtout que les encouragements des spectateurs le long des berges de la Deûle vous porteront forcément jusqu’à la ligne d’arrivée !