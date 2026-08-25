Le Jardin Électronique revient en septembre !

Les amateurs de bpm élevés peuvent avoir le sourire : le plus grand festival techno de la métropole lilloise fait son grand retour ! Pour sa 12e édition, le Jardin Électronique s’installe à nouveau au Parc Naturel Urbain de Lomme les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026. Alors si vous voulez préparer votre week-end sans louper une miette de l’événement, on répond à toutes vos questions !

Quelle est la programmation du Jardin Électronique 2026 ?

Né dans le cadre bucolique du Jardin des Plantes de Lille, le Jardin Electronique a finalement pris ses aises sur un immense espace verdoyant de 30 hectares au bord de l’eau à Lomme. Au programme : deux jours de fête, trois scènes, plus de 50 artistes et une ambiance champêtre inégalable. Et cette année, le festival frappe très fort avec une diversité sonore pensée pour ravir tous les amateurs de musique électronique. La grande nouveauté 2026, c’est la création de la Tribu Mélodique, une scène solaire aux sonorités deep house, afro house et melodic techno qui verra défiler des monstres sacrés comme Kölsch, Mind Against, Joris Voorn, Agoria et Andhim. Pour ceux qui aiment les gros kicks, la Tribu Hard s’installera sous un immense dôme au fond du parc avec des sets survoltés signés Vladimir Cauchemar, le célèbre duo TNT ou encore Vieze Asbak. Côté techno pure et trance, la Tribu Tech verra défiler des artistes comme Fenrick, Schrotthagen ou un B2B inédit en France entre Marie Vaunt et ASY*S. Enfin, les amateurs de drum & bass et de dubstep se retrouveront devant la Tribu Bass pour faire vibrer le sol au rythme de Friction, The Prototypes et Burr Oak.

Quels sont les horaires et comment accéder au site ?

Le festival ouvrira ses portes le samedi 12 septembre à 14h (fermeture du contrôle d’accès à 22h et fin de la musique à minuit) et le dimanche 13 septembre à 13h (accès clôturé à 21h et fin du dernier show à 23h). L’entrée du site se trouve au 16 rue du Château d’Isenghien à Lomme, juste derrière le cinéma Kinepolis. Pour vous y rendre, le moyen le plus simple c’est de prendre la ligne 2 du le métro en vous arrêtant à la station Saint-Philibert, située à dix minutes à pied de l’entrée (comptez environ 25 minutes de trajet depuis la gare Lille Flandres). Les organisateurs ont calé les horaires pour que vous puissiez rentrer sereinement : le dernier métro partira de Saint-Philibert à 1h10 le samedi soir et à 00h10 le dimanche soir. Vous pouvez aussi opter pour le vélo (à 25 minutes de la place de la République) ou le covoiturage en vous garant sur le parking du Kinepolis via la sortie 5 de la M652.

Comment fonctionne la billetterie et quelles sont les consignes sur place ?

La billetterie est officiellement ouverte sur le site internet du Jardin. Si vous cherchez un bon plan, sachez que le festival est éligible au Pass Culture pour les jeunes. Les billets à tarif réduit « Entrée avant 16h » nécessitent impérativement d’être scannés à l’entrée avant l’heure dite, sous peine de devoir régler un supplément de 10 euros au guichet… Attention également : toute sortie du site est définitive. Si vous avez un empêchement, privilégiez la revente sécurisée directement via l’application Shotgun. Côté organisation, le festival s’inscrit dans une démarche écoresponsable forte. Vous pouvez apporter vos gourdes vides (hors verre et de moins de 50 cl) ainsi que vos gobelets pour profiter des points d’eau et des foodtrucks locaux et végétariens présents sur place. En revanche, les contenants en verre, la nourriture extérieure, les grands sacs de plus de 10 litres, les casques de moto et les appareils photo de type Reflex sont strictement interdits à l’entrée.

Enfin bref vous l’aurez compris : l’été n’est pas encore fini à Lille, alors rendez-vous au Jardin Électronique pour profiter de l’un des derniers festivals de l’été dans le Nord à Lomme, le 12 et 13 septembre 2026 !

Le Jardin Electronique

12 et 13 septembre 2026

Parc Naturel Urbain de Lomme

À lire également : Braderie de Lille 2026 : que faire, où aller et comment s’y rendre ?

Photo en couverture © Ville de Lomme