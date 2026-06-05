Le ciné en plein air s’empare du Nord tout l’été !

Si l’envie de vous enfermer dans une salle de cinéma obscure n’est pas folle en été, pas question pour autant de vous priver d’un bon film sur écran géant ! Heureusement, le spécialiste du cinéma itinérant CinéLigue revient avec ses fameuses projections gratuites en plein air pour vous proposer des soirées magiques la tête dans les étoiles. Préparez le pop-corn, on a sélectionné pour vous les meilleurs spots 100% Nord pour chiller tout au long de la saison.

Les séances de cinéma en plein air en juin dans le Nord

Dès le mois de juin, lorsque la météo le permet, vous allez pouvoir assister à des projections en tous genres dans le Nord !

Samedi 6 juin, à 22h45 – Ramousies – Ferme de Joncry : Un été à la ferme

– Ferme de Joncry : Un été à la ferme Vendredi 12 juin, à 22h45 – Tétéghem – Parking arrière de la mairie : Super Papa

– Parking arrière de la mairie : Super Papa Vendredi 26 juin, à 22h45 – Tourcoing – Le Fresnoy : Dune

– Le Fresnoy : Dune Samedi 27 juin, à 22h45 – Bierne – Espace vert derrière les vestiaires du foot : Super Papa

– Espace vert derrière les vestiaires du foot : Super Papa Samedi 27 juin, à 22h45 – Gravelines – Jardin de la Tranquillité : Summer Wars

Les séances de cinéma en plein air en juillet dans le Nord

Au mois de juillet, vous allez avoir le choix entre regarder les étoiles briller dans le ciel ou regarder l’un des films proposés en plein air dans le Nord.

Vendredi 3 juillet, à 22h45 – Haubourdin – Espace vert de la Ferme du Bocquiau : Mon voisin Totoro

– Espace vert de la Ferme du Bocquiau : Mon voisin Totoro Vendredi 3 juillet, à 22h45 – Lomme – Parvis Yvon Delaporte : Le Robot sauvage

– Parvis Yvon Delaporte : Le Robot sauvage Samedi 4 juillet, à 22h45 – Bachy – Stade municipal : God Save the Tuche

– Stade municipal : God Save the Tuche Mardi 7 juillet, à 22h30 – Seclin – Parc de la Ramie : Un petit truc en plus

– Parc de la Ramie : Un petit truc en plus Vendredi 10 juillet, à 22h45 – Poix-du-Nord – Parc Wallerand : Super Papa

– Parc Wallerand : Super Papa Samedi 11 juillet, à 22h45 – Le Maisni l – Parc des Saules : Dragons

l – Parc des Saules : Dragons Lundi 13 juillet, à 22h45 – Bauvin – Stade Tredez : God Save the Tuche

– Stade Tredez : God Save the Tuche Mercredi 15 juillet, à 22h30 – Houdain-lez-Bavay – Place de la Gare : Un p’tit truc en plus

– Place de la Gare : Un p’tit truc en plus Vendredi 17 juillet, à 22h30 – Steenvoorde – Parc Maczek : Super Papa

– Parc Maczek : Super Papa Samedi 18 juillet, à 22h30 – Bailleul – Hameau de la Crèche : Dragons

– Hameau de la Crèche : Dragons Vendredi 24 juillet, à 22h30 – Wargnies-le-Petit – Terrain de sport : E.T. l’extra-terrestre

– Terrain de sport : E.T. l’extra-terrestre Samedi 25 juillet, à 22h30 – Bailleul – Hameau du Steent’je : God Save the Tuche

– Hameau du Steent’je : God Save the Tuche Mardi 28 juillet, à 22h15 – Hazebrouck – Jardin public : Angelo dans la forêt mystérieuse

– Jardin public : Angelo dans la forêt mystérieuse Vendredi 31 juillet, à 22h15 – Leffrinckoucke – Fort des Dunes : Porco Rosso

Les séances de cinéma en plein air en août dans le Nord

En août, des films et des courts-métrages vont être diffusés pour vous faire découvrir un autre type de cinéma !

Samedi 1er août, à 22h15 – Houplin-Ancoisne – Parc Mosaïc : plusieurs courts-métrages.

Parc Mosaïc : plusieurs courts-métrages. Mardi 4 août, à 22h00 – Hazebrouck – Jardin public : En fanfare

– Jardin public : En fanfare Vendredi 7 août, à 22h00 – Seclin – Parc de la Ramie : Lilo & Stitch

– Parc de la Ramie : Lilo & Stitch Mardi 11 août, à 21h45 – Valenciennes – Parc Desandrouin : Un p’tit truc en plus

– Parc Desandrouin : Un p’tit truc en plus Vendredi 14 août, à 21h45 – La Flamengrie – Terrain derrière la salle des fêtes : Retour vers le futur

– Terrain derrière la salle des fêtes : Retour vers le futur Mercredi 19 août, à 21h30 – Saint-Amand-les-Eaux – Résidence de l’Elon : Garfield : héros malgré lui

– Résidence de l’Elon : Garfield : héros malgré lui Jeudi 20 août, à 21h30 – Saint-Amand-les-Eaux – Parc de la Scarpe : En fanfare

– Parc de la Scarpe : En fanfare Vendredi 21 août, à 21h30 – Villeneuve-d’Ascq – Place Léon Blum : Mufasa : Le Roi Lion

– Place Léon Blum : Mufasa : Le Roi Lion Samedi 22 août, à 21h30 – Bailleul – Outtersteene : Lilo & Stitch

– Outtersteene : Lilo & Stitch Mercredi 26 août, à 21h15 – Lille – Gare Saint Sauveur : Femmes au bord de la crise de nerfs

– Gare Saint Sauveur : Femmes au bord de la crise de nerfs Jeudi 27 août, à 21h15 – Saint-Amand-les-Eaux – Terrain sportif du Limon : Retour vers le futur

– Terrain sportif du Limon : Retour vers le futur Vendredi 28 août, à 21h15 – Annœullin – Parc Nelson Mandela : film à confirmer

– Parc Nelson Mandela : film à confirmer Samedi 29 août, à 21h15 – Hondschoote – Place du Général de Gaulle : film à confirmer

– Place du Général de Gaulle : film à confirmer Samedi 29 août, à 21h15 – Leers – Moulin Blanc : Lilo & Stitch

Les séances de cinéma en plein air en septembre dans le Nord

Pour aborder la rentrée et la fin de l’été avec douceur, le mois de septembre proposera aussi des séances de ciné en plein air !

Vendredi 11 septembre, à 21h00 – Marcq-en-Barœul – Cinéma Le Pont des Arts : film à confirmer

– Cinéma Le Pont des Arts : film à confirmer Samedi 12 septembre, à 20h45 – Coudekerque-Branche – Parc du Fort Louis : God Save the Tuche

– Parc du Fort Louis : God Save the Tuche Samedi 12 septembre, à 20h45 – Lille – Fives Cail : film à confirmer

Le bonus de l’été avec des projections sur rooftop

Si vous aimez dominer la ville plutôt que d’avoir les pieds dans l’herbe, direction le rooftop du Quai Central à Tourcoing. Tout l’été, l’établissement organise ses propres soirées gratuites sur réservation (au 03 66 19 59 00) avec une sélection de pépites de la comédie française à 20h !

Mercredi 3 juin : Bienvenue chez les Ch’tis

Mercredi 10 juin : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Mercredi 17 juin : Les Tuche

Mercredi 24 juin : La Vérité si je mens !

Mercredi 1er juillet : Camping

Mercredi 8 juillet : Le Prénom

Mercredi 15 juillet : Intouchables

Mercredi 22 juillet : Babysitting

Mercredi 29 juillet : Le Dîner de cons

Le cinéma en plein air c’est top, mais les séances ne débutent qu’au coucher du soleil ! Comme les nuits peuvent être fraîches dans le Nord, ne jouez pas les gros durs : embarquez un bon plaid, votre plus beau sweat et de quoi vous caler confortablement sur l’herbe. Pensez aussi à jeter un œil au site de CinéLigue avant de partir, car en cas de drache surprise, des salles de repli sont prévues pour sauver votre soirée.

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